Taylor Swift casou-se com Travis Kelce em Nova Iorque numa cerimónia celebrada por Adam Sandler

Taylor Swift e Travis Kelce, ambos com 36 anos, casaram-se na sexta-feira (3 de julho) no Madison Square Guarden, em Nova Iorque, numa cerimónia celebrada pelo ator Adam Sandler e em que não faltaram estrelas entre os convidados.Após o enlace, que levou ao corte de várias ruas e a um reforço da segurança, o casamento entre a cantora e o jogador de futebol americano acabou por ser confirmado quando no exterior da arena desportiva foi projetada num ecrã a frase "JusT&T Married!" ("Recém-casados", com referência às duas iniciais dos nomes dos noivos). Até agora, não foram divulgadas imagens da cerimónia, na qual terão sido proibidos telemóveis, segundo a imprensa norte-americana..O representante de Taylor Swift informou, em comunicado, citado pela revista People, que os noivos vestiram Christian Dior Alta Costura. O vestido da cantora e o fato do atleta "foram desenhados por Jonathan Anderson, diretor criativo das coleções feminina, masculina e de Alta Costura da Dior, em estreita colaboração com os noivos", lê-se na nota. "Este é o primeiro vestido de noiva de alta costura do designer para uma celebridade mundialmente famosa. Os sapatos foram feitos à medida por Christian Louboutin e a noiva usou joias Cartier", acrescentou o assessor da estrela pop.Mas há mais pormenores do enlace. Taylor Swift e Travis Kelce optaram por não ter damas de honor. O irmão da cantora, Austin Swift, foi o padrinho de honra da noiva, e o irmão do noivo, Jason Kelce, foi o padrinho de honra do jogador de futebol americano. "A cerimónia reuniu as duas famílias e foi celebrada pelo amigo Adam Sandler", refere a nota divulgada. . Uma verdadeira chuva de estrelas marcou presença na cerimónia. Juntos desde 2023, Swift e Kelce tiveram entre os cerca de mil convidados atores, músicos, modelos e apresentadores. Os atores Bradley Cooper, Dakota Johnson, Julianne Moore, Mariska Hargitay, Hugh Grant, Zoë Kravitz, Ethan Hawke, os cantores e músicos Benson Boone, Ed Sheeran, Dua Lipa, Ellie Goulding, Camila Cabello, as modelos Gigi Hadid e Karlie Kloss, o apresentador Jimmy Fallon e o estilista Tommy Hilfiger foram algumas das celebridades que testemunharam o enlace. . Na noite anterior, o casal começou as celebrações com um "jantar de ensaio", que reuniu familiares e amigos no Infosys Theatre, segundo a revista People.A mesma publicação dá conta que, na segunda-feira (29 de junho), foram vistos camiões junto ao Madison Square Guarden com decorações que transformaram a arena desportiva no palco do casamento da estrela pop. Os rumores indicavam que a cerimónia iria acontecer no fim de semana do 4 de Julho, dia da Independência dos Estados Unidos, mas acabou por se concretizar na véspera. "Se por acaso vai casar-se no Madison Square Garden, vai ficar lá dentro a refrescar-se", disse recentemente, em tom de brincadeira, o presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, numa conferência de imprensa sobre o calor extremo que estava a assolar a cidade.Certo é que o casal acabou mesmo por casar-se na famosa arena desportiva, depois de ter anunciado o noivado em agosto de 2025. .Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado.Homem condenado a 15 anos de prisão por planear ataque terrorista em concerto de Taylor Swift em Viena.Fãs de Taylor Swift enchem museu alemão para ver pintura parecida com cena do videoclipe "The Fate of Ophelia"