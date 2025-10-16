Fãs de Taylor Swift enchem museu alemão para ver pintura parecida com cena do videoclipe "The Fate of Ophelia"

Um museu alemão tem sido inesperadamente invadido por fãs de Taylor Swift porque uma das suas pinturas tem semelhanças impressionantes com a cena de abertura do videoclipe de sucesso da cantora, "The Fate of Ophelia".Centenas de pessoas foram no fim de semana até ao Hessische Landesmuseum, na cidade de Wiesbaden, no centro da Alemanha, para admirar a obra de arte. Entre os visitantes adicionais ao museu estavam cidadãos oriundos de diversas zonas da Alemanha, mas também muitas famílias norte-americanas alocadas a uma base do Exército dos Estados Unidos naquela cidade.Tudo para ver uma pintura de Friedrich Heyser a representar Ofélia, a amada de Hamlet na peça homónima de William Shakespeare. Na peça original, Ofélia, uma jovem nobre dinamarquesa, acaba por enlouquecer e afogar-se. A pintura a óleo, cujo ano exato da criação é desconhecido mas crê-se que remonte a perto de 1900, apresenta a figura de Ofélia vestida de branco e rodeada de nenúfares brancos.. Já na cena inicial do videoclipe "The Fate of Ophelia", Taylor Swift assume o papel de Ofélia e transforma-se numa pintura viva.O diretor do museu, Andreas Henning, reconheceu, em declarações à agência de notícias alemã dpa, que existem semelhanças entre a obra de Heyser e a cena do videoclipe. A porta-voz do museu, Susanne Hirschmann, contou à agência The Associated Press (AP) que a equipa do museu reconheceu as semelhanças no início deste mês e decidiu convidar os fãs de Taylor Swift para uma visita especial. Assim que o anúncio foi publicado, a pintura de Ofélia tornou-se viral na Internet. Para a visita guiada especial agendada para 2 de novembro, foi anunciado que quem aparecesse vestido como Taylor Swift ou Ofélia teria direito a entrada gratuita. A sessão já esgotou, o que levou o museu a considerar permitir visitas adicionais.O museu já tentou entrar em contacto com a cantora, mas ainda não teve sucesso, desconhecendo se aquela obra de arte em particular serviu de inspiração para o videoclipe de Swift, a artista da moda nos Estados Unidos e em vários outros países.