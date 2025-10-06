Sérgio Mah será o novo diretor do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian

O próximo diretor do Centro de Arte Moderna (CAM) será Sérgio Mah, anuncia esta segunda-feira, dia 6 de outubro, a Fundação Calouste Gulbenkian. "Sérgio Mah entrará em funções em maio de 2026, sucedendo a Benjamin Weil que termina o seu contrato a 31 de janeiro do próximo ano", adianta a Fundação em comunicado.Sérgio Mah é diretor-adjunto do MAAT - Museu de Arte , Arquitetura e Tecnologia desde junho de 2023, e foi curador de exposições de vários artistas internacionais naquele espaço, a última das quais foi inaugurada este sábado, dia 5 de outubro, com Cerith Wyn Evans, que ocupará o espaço do MAAT Gallery até 16 de fevereiro de 2026. As exposições de Vivian Suter, Anthony McCall, Jeff Wall e Miriam Cahn também tiveram curadoria de Sérgio Mah.O curador já tinha colaborado com a Fundação Calouste Gulbenkian anteriormente, nomeadamente na exposição de Alexandre Estrela (2019) e de Manuela Marques (2014). Sérgio Mah também foi curador de exposições em Espanha e França, em instituições como o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madrid, a Fundação Mapfre, em Madrid e Barcelona, e o Jeu de Paume, em Paris. Em 2001, foi o comissário da representação oficial de Portugal à 54ª Bienal de Arte de Veneza e, em 2018, com Nuno Brandão Costa, da representação oficial de Portugal à 16ª Bienal de Arquitetura de Veneza. Foi ainda diretor artístico da Bienal LisboaPhoto (2003-2005) e da PHotoEspaña (2008-2010).Nascido em Moçambique e licenciado em Sociologia, Sérgio Mah é mestre em Ciências da Comunicação e doutorado em Arte Multimédia. A par da sua atividade de curadoria, é docente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Este ano lançou o livro Sentidos do Fotográfico e foi coautor da série documental da RTP2 Entre Imagens, mostrando o trabalho de 13 artistas que trabalham esse meio. .Fotografias, pinturas ou ambas? Jeff Wall ocupa MAAT até setembro