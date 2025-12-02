Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
'O Rei no Exílio', a primeira coreografia a solo de Francisco Camacho, estreou em 1991 no Festival Klapstuck, na Bélgica, no âmbito da Europália.Reinaldo Rodrigues
Cultura

Solo 'O Rei no Exílio' projetou Francisco Camacho no mundo da dança e está agora em livro

Coreógrafo leva 'O Rei no Exílio - Remake' ao Espaço Escola de Mulheres, em Lisboa, de 3 a 7 de dezembro. Amanhã lança o livro 'O Rei no Exílio: Génese e Transformação de um solo (1990-2015)'.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Livros
Teatro
edição impressa
dança contemporânea

