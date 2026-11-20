Três atores dão vida a cinco personagens em Sob Pressão, criação de Cristina Carvalhal a partir de Perigo: Memória!, de 1987, do dramaturgo norte-americano Arthur Miller. O espetáculo, que cruza duas histórias aparentemente sem relação entre si, estreou a 19 de novembro no Teatro da Trindade, em Lisboa, onde estará em cena até 10 de janeiro de 2027.

Numa das histórias, dois amigos de longa data, provenientes de estratos sociais diferentes, confrontam-se com as mudanças provocadas pela passagem do tempo. Perante um mundo que parece ter mudado demasiado depressa, questionam-se sobre o que é real e o que poderá ser fruto da imaginação.