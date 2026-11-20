'Sob pressão'. Cristina Carvalhal leva ao palco duas histórias sobre a memória e o peso do passado
Três atores dão vida a cinco personagens em Sob Pressão, criação de Cristina Carvalhal a partir de Perigo: Memória!, de 1987, do dramaturgo norte-americano Arthur Miller. O espetáculo, que cruza duas histórias aparentemente sem relação entre si, estreou a 19 de novembro no Teatro da Trindade, em Lisboa, onde estará em cena até 10 de janeiro de 2027.
Numa das histórias, dois amigos de longa data, provenientes de estratos sociais diferentes, confrontam-se com as mudanças provocadas pela passagem do tempo. Perante um mundo que parece ter mudado demasiado depressa, questionam-se sobre o que é real e o que poderá ser fruto da imaginação.
Na segunda história, um homem encontra-se estendido no chão, depois de a filha ter sido assassinada. Uma inspetora da Polícia Judiciária tenta interrogá-lo, num encontro marcado também pelas experiências e desigualdades do passado: ele combateu na Guerra Colonial, enquanto ela foi preterida na carreira por ser mulher.
As duas narrativas são atravessadas pela figura espectral da filha morta, que assume o papel de narradora omnisciente. É através dela que se levantam os silêncios que persistem sobre o passado e se questiona a forma como a memória condiciona o presente. "Afinal, os mortos não esquecem", lê-se na sinopse.
Com Ana Valentim, Cucha Carvalheiro e João Maria Pinto, Sob Pressão tem cenografia e figurinos de Ana Vaz, desenho de som de Sérgio Delgado e desenho de luz de Manuel Abrantes e Ana Carocinho.
O espetáculo é uma coprodução do Teatro da Trindade INATEL e da estrutura Causas Comuns. Tem a duração de 70 minutos e é recomendado para maiores de 12 anos.
Sob Pressão pode ser visto de quarta-feira a domingo, às 19h, na Sala Estúdio do Teatro da Trindade. Está ainda prevista uma conversa com o público a 13 de dezembro, após a sessão.
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