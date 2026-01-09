São Carlos apresenta ‘Johnny Johnson’ e a “estupidez” de “nos matarmos uns aos outros”

Estreia esta sexta-feira, 9 de janeiro, no Teatro Municipal Joaquim Benites, em Almada, a peça Johnny Johnson, uma produção do Teatro Nacional de São Carlos que, nas palavras que o encenador, Mário João Alves, disse ao DN, “não é bem o tipo de coisa que as pessoas vão ver e depois metem para o saco dos indiferentes”. A dimensão política e ética da obra, descrita na apresentação do São Carlos como “uma sátira mordaz envolta em melodia e loucura”, é o segredo para a contundência deste espetáculo.Estreado em Nova Iorque em 1936 sob a forma de evocação da I Guerra Mundial, no mesmo ano em que a Europa caminhava para um novo conflito global, Johnny Johnson ocupa um lugar inaugural no percurso de Kurt Weill. “Foi a primeira coisa que ele escreveu quando chegou à América”, sublinha ao DN o diretor musical João Paulo Santos. Fugido da Alemanha nazi, depois de passagens por Paris e Londres, Kurt Weill residia, na altura, num território estético de transição. Estava ainda longe do formato clássico da Broadway que viria a consagrá-lo, mas já estava a absorver códigos do novo contexto cultural americano. “Apesar de estar anunciado como musical, isto não é um musical no sentido da Broadway”, esclarece João Paulo Santos, acrescentando que se trata de “uma longa peça de teatro com canções. Eles próprios chamavam-lhe a play with music” (que numa tradução livre para português é literalmente uma peça com música), insiste o maestro, referindo-se a nomes simultaneamente ligados ao teatro e a Kurt Weill, como Marc Blitzenstein e o próprio dramaturgo, romancista e poeta Bertolt Brecht.A inspiração do texto está radicada em O Bom Soldado Švejk, de Jaroslav Hašek, que surge como sátira feroz ao aparato militar e ao absurdo, por vários motivos, da guerra. Em Johnny Johnson, esse espírito transita para os Estados Unidos da América, mas mantém intacta a crítica à lógica bélica. O protagonista é “um pedreiro idealista de uma pequena cidade que decide esculpir um monumento à Paz”, precisamente quando o seu país entra na I Guerra Mundial. “Recrutado apesar do seu pacifismo, a inocência de Johnny é desafiada pela máquina de guerra da modernidade: do patriotismo ingénuo entre os seus conterrâneos, à farsa grotesca de generais planeando chacinas, enquanto bebem champanhe. A sua compaixão leva-o a desobedecer a ordens, a tentar uma trégua e, enfim, a ser diagnosticado louco”, descreve o material de apresentação do São Carlos..A sátira nunca surge, contudo, numa única dimensão. Weill articula canções, cenas declamadas, paródias de marchas militares, ritmos de jazz e momentos de lirismo, que desembocam num mosaico estilístico que exige dos intérpretes uma permanente mudança de registo. “Uma das dificuldades é precisamente essa mudança de tom, de espírito, de número para número”, observa João Paulo Santos, destacando que “estamos num universo completamente diferente a cada momento. Só alguém com a formação do Weill consegue fazer isto sem que tudo fique igual.” A sua escrita revela, segundo o maestro, a marca de uma sólida formação, porque, observa, “há sempre um acorde que não é o que se está à espera, uma contramelodia que só alguém que estudou verdadeiramente contraponto poderia imaginar”. Apesar disto tudo, toda a peça é acessível a qualquer pessoa e não implica qualquer contexto para ser apreciada, garante o maestro.A produção agora apresentada em Almada resulta de uma redução do texto original, que teria quatro atos e uma duração impraticável nos moldes atuais. A adaptação dramatúrgica, assinada por Mário João Alves, procurou preservar a narrativa sem sacrificar a força musical.“O Mário Alves arranjou maneira de reduzir a ação de maneira a que quem esteja a ouvir as anções perceba onde estamos e do que é que estamos a falar, mas basicamente é uma redução prática para que a partitura funcione”, explica João Paulo Santos.Por seu lado, para Mário João Alves, a dimensão mais contida do espetáculo é uma vantagem.“Gosto de trabalhar com espaços pequenos, à dimensão dos artistas. Cada gesto tem de ser eficiente. E esta obra não pede uma coisa sumptuosa”, assume o encenador.Essa opção dialoga também com as condições atuais do Teatro Nacional de São Carlos, que, por estar fechado ao público desde julho de 2024 – por estarem a decorrer obras de reabilitação ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) –, está sem sala própria. É por isso que o São Carlos tem apostado na itinerância. Depois da estreia em Almada, Johnny Johnson seguirá para Vale de Cambra, no dia 11 de janeiro, e Ourém, no dia 17, até chegar a Lisboa no dia 18, ao Teatro Tivoli. A partitura, escrita para uma orquestra relativamente reduzida, com cerca de 20 músicos e sem coro, reforça esse caráter quase “camerístico”, segundo Mário João Alves, que aproxima o espetáculo do público.Mas se a forma é contida, o conteúdo não o é. Para João Paulo Santos, a pertinência contemporânea de Johnny Johnson foi um dos fatores decisivos para a sua escolha. “Fiquei horrorizado ao encontrar no texto montes de frases e posições que estamos a ver agora”, confessa. “Isto foi escrito em 1936 sobre a I Guerra Mundial e, no entanto, parece falar do nosso tempo”, observa. A leitura política é profundamente humanista, descreve o maestro, referindo “valores que qualquer pessoa de bem deveria ter. No fim, o que fica é esta pergunta: que raio de estupidez é esta de continuarmos a querer matar-nos uns aos outros?”Mário João Alves partilha essa perceção, ainda que tenha optado por não introduzir referências explícitas à atualidade na encenação. “Seria demasiado óbvio e perderíamos a intenção original”, afirma. Ainda assim, reconhece que o contexto global altera a forma como o espetáculo é recebido pelo público: “O momento em que estamos dá uma carga diferente àquilo que se diz. Se fosse há cinco anos, talvez fosse mais irónico. 