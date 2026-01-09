Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
João Paulo Santos é o diretor musical da peça 'Johnny Johnson', que integra um elenco de nove solistas e 20 músicos em palco.Foto: Leonardo Negrão
Cultura

São Carlos apresenta ‘Johnny Johnson’ e a “estupidez” de “nos matarmos uns aos outros”

Escrita no rescaldo da I Guerra Mundial, esta produção do Teatro São Carlos surge no olhar de João Paulo Santos e Mário João Alves, maestro e encenador da peça, tão atual hoje como há 90 anos.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
