Sindicato lamenta bloqueio a fotojornalistas no concerto de Rosalía

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) mostrou-se esta quinta-feira, 9 de abril, preocupado com os “impedimentos crescentes” ao trabalho dos fotojornalistas em concertos, dando como exemplo a atuação da artista catalã Rosalía, em Lisboa.“A Direção do Sindicato dos Jornalistas acompanha com elevada preocupação os impedimentos crescentes ao trabalho dos fotojornalistas, de que é novo exemplo o bloqueio imposto nos concertos de Rosalía em Lisboa”, afirmou, em comunicado.A cantora proibiu a entrada de fotojornalistas e distribuiu à comunicação social imagens captadas pelo seu próprio fotógrafo.“É claro que a sociedade perde quando a linguagem jornalística é substituída pela divulgação propagandística”, lamentou..“Extremamente grata a ti, Lisboa”. Rosalía entrega uma noite de sinergia e catarse no regresso a Portugal. A estrutura sindical saudou ainda os vários órgãos de comunicação que se recusaram a publicar as fotografias promocionais, apesar de ter ressalvado que esta recusa tem-se tornado rara nas publicações nacionais, onde se “banalizou a utilização sistemática de conteúdos e imagem produzidos por indivíduos sem carteira profissional de jornalista”.O sindicato assinalou ainda que a subida do número de artigos publicados online foi acompanhada por uma descida no número de repórteres fotográficos e imagem.Isto levou ao recurso a conteúdos distribuídos por assessorias de imprensa, gabinetes de marketing, redes sociais ou outras fontes externas.Apesar de notar que a origem deste conteúdo está, muitas vezes, identificada, o sindicato explicou que a sua utilização, sem mediação, implica uma transferência do controlo “da narrativa visual para entidades externas ao jornalismo”.Conforme apontou, o recurso a estes conteúdos contribui para a desvalorização profissional e para a substituição do emprego qualificado por “soluções de natureza economicista, colocando em causa o direito dos cidadãos a uma informação livre, independente e plural”.