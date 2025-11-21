Serralves mostra obras de Pedro Calapez, Luisa Cunha, Fernanda Fragateiro e Dan Graham em 'Para além da linha'

A exposição Para além da linha. Obras da Coleção de Serralves reúne peças recentemente integradas na coleção da Fundação Serralves. Com curadoria de Isabel Braga, reúne artistas como Pedro Calapez, Luisa Cunha, Fernanda Fragateiro, Dan Graham, Daniel Steegmann Mangrané, Nicolas Milhé, Vera Mota, Rei Naito, Arlene Shechet, Philippe Van Snick, Nedko Solakov e Sophie Whettnall. "Para além da linha propõe uma leitura ampla das possibilidades do desenho e da forma, revelando como a arte pode pensar a arquitetura e como a arquitetura pode ampliar a experiência artística. A exposição convida o público a percorrer caminhos visuais e conceptuais que ligam estrutura, matéria e imaginação", diz o Museu Serralves em comunicado.A Coleção de Serralves, explica instituição, é atualmente composta por mais de 5600 obras, "parte propriedade de Serralves e parte proveniente de várias coleções privadas e públicas em depósito de longo prazo".Trata-se de uma coleção de arte contemporânea, de artistas nacionais e internacionais, focada nos anos 1960 até à atualidade. "A Coleção de Serralves distingue-se, também, por uma aturada atenção à criação do século XXI, particularmente à relação das artes visuais com a performance e a arquitetura", sublinha a instituição, .No ano em que faz dez anos, MAAT expõe Coleção de Arte da Fundação EDP.Frida Orupabo e Neïl Beloufa. Programação do MAC/CCB para 2026 inclui artistas que usam "linguagem dos jovens"