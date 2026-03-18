Sean Penn com o 'Óscar' na mão.
Sean Penn com o 'Óscar' na mão. Foto: D.R.
Cultura

Sean Penn recebe estatueta dourada feita com metal de comboio destruído por mísseis russos

O ator faltou à cerimónia de entrega dos Óscares, onde foi distinguido pela interpretação em 'Batalha Atrás de Batalha', para ir à Ucrânia. Lá deram-lhe uma estatueta dourada com outro simbolismo.
Sofia Fonseca
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Sean Penn faltou aos Óscares na noite de domingo, 15 de março, para ir à Ucrânia e, por isso, não subiu ao palco quando o chamaram para receber o prémio de Melhor Ator Secundário pelo papel em Batalha Atrás de Batalha. No entanto, esse feito não foi esquecido e, em Kiev, recebeu uma estatueta dourada feita com o metal do vagão de um comboio danificado por mísseis russos.

“Sabemos que faltou aos Óscares e, além disso, deu um ao presidente. Por isso fizemos este”, disse-lhe o CEO dos caminhos-de-ferro ucranianos, Oleksandr Pertsovskyi, quando ofereceu ao ator a figura, pequena como a da Academia de Hollywood, mas plana. “Não é de ouro, mas é muito real e vem do fundo dos nossos corações”, acrescentou o responsável, explicando a origem da matéria-prima usada para fazer aquela estatueta.

“Este aço já transportou milhões de pessoas para longe da guerra. Depois, chegou um míssil russo. Não o fundimos para fazer uma arma. Forjámos nele gratidão — por si. Pelo seu talento. Pela sua coragem em apoiar a Ucrânia”, lê-se na estatueta.

Sean Penn é forte apoiante da Ucrânia no conflito com a Rússia. Em novembro de 2022 visitou o país pela terceira vez e emprestou um Óscar ao presidente ucraniano. "É apenas uma coisa simbólica", disse a Volodymyr Zelensky. "Quando ganharem, traga-o de volta para Malibu", afirmou na altura.

Zelensky, por seu lado, deu a Sean Penn, que estava a produzir um documentário sobre a invasão russa da Ucrânia, a Ordem de Mérito por fortalecer relações, apoiar a integridade territorial da Ucrânia e ajudar a popularizar o país.

Esse documentário, intitulado Superpower, estreou entretanto. Trata-se de uma produção sobre a Ucrânia centrada no presidente.

Na cerimónia de entrega dos Óscares, na noite de domingo (madrugada de segunda-feira em Lisboa), Sean Penn foi distinguido com o seu terceiro Óscar pelo filme Batalha Atrás de Batalha, realizado por Paul Thomas Anderson. Quando chamado para receber o prémio não foi dada nenhuma justificação para a sua ausência. No entanto, na segunda-feira, foi noticiado que estava na Ucrânia e, posteriormente, o presidente ucraniano partilhou uma imagem de ambos em que agradece o apoio do ator.

“Sean, graças a si, sabemos o que é um verdadeiro amigo da Ucrânia. Esteve ao lado da Ucrânia desde o primeiro dia da guerra em grande escala. Isso ainda é verdade hoje”, escreveu Zelensky.

Sean Penn com o 'Óscar' na mão.
Sean Penn, que venceu um Óscar mas não esteve na cerimónia, está na Ucrânia
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