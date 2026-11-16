Óscar honorário para Glenn Close, que "protagonizou algumas das mais maravilhosas mortes" do cinema
“Ao longo da sua ilustre carreira de 50 anos, foi decapitada, picada por escorpiões, devorada por crianças famintas e infetadas. Morreu em vários acidentes de viação, foi estrangulada, baleada num protesto feminista, baleada novamente, emergindo da banheira naquele clímax icónico de Atração Fatal”, lembrou bem John Malkovich, amigo de longa data e parceiro de tela de Glenn Close em Ligações Perigosas antes de lhe entregar, na noite de domingo, 15 de novembro, um Óscar honorário. O ator poderia também ter acrescentado que, apesar de tudo isso que fez no cinema e da marca que deixa nos muitos filmes que protagonizou, numa antes, esta ganhara uma estatueta da Academia.
Nomeada oito vezes para os Óscares pelas interpretações em filmes como O Mundo Segundo Garp, Os Amigos de Alex e Atração Fatal, aos 79 anos Glenn recebeu agora, na Gala dos Governadores, pela primeira vez uma distinção da Academia de Hollywood. “Ao longo da sua extraordinária obra, a incomparável gama emocional de Glenn Close deu vida a algumas das personagens mais complexas do cinema”, analisou a Academia quando anunciou em junho que iria entregar este Óscar honorário à atriz. Além dela, também o realizador Ridley Scott e o animador Floyd Norman receberam esta mesma distinção nesta gala realizada no Ray Dolby Ballroom do Ovation Hollywood em que estiveram presentes estrelas do cinema como Tom Cruise, Julianne Moore, John Goodman, Timothée Chalamet, Christopher Nolan, Zendaya e Tom Holland.
"Estar nesta sala esta noite, abraçada pelas pessoas que sempre me inspiraram, cujo trabalho me sustentou e desafiou, e que só me fez querer ser melhor, é a maior honra de todas", disse Glenn Close, emocionada, ao receber o Óscar das mãos de John Malkovitch, que, com humor, tinha dito que a marca de um grande ator era a forma como morria em cena. "A Glenn protagonizou algumas das mais maravilhosas mortes de personagens de que há registo", disse, descrevendo-a, já mais a sério, como "implacável, muito inteligente, um pouco cautelosa" e "uma grande atriz que sabe exatamente o que está a fazer e se dedica a 100% de todas as vezes".
Aplicava-se bem a Glenn Close aquilo que Matt Damon disse sobre Ridley Scott nesta mesma cerimónia: "Já era tempo de o vermos com um Óscar nas mãos". O realizador de filmes como Alien, Blade Runner, Gladiador e Hannibal, de 88 anos, também recebeu o Óscar honorário, mas não esteve presente, pelo que o agradecimento foi feito em vídeo e a lembrar o irmão, Tony Scott, realizador de Top Gun. "Estou lisonjeado e orgulhoso por aceitar este prémio, mas também o aceito em nome de Tony. O seu grande trabalho poderia certamente ter-lhe valido este reconhecimento", afirmou o cineasta, que a Academia descreveu como “um verdadeiro visionário cujo legado de décadas deixou um impacto incomensurável no cinema e na cultura global”.
O “lendário animador” da Disney, Floyd Norman, “que quebrou barreiras e inspirou gerações de artistas durante a sua notável carreira”, também recebeu um Óscar honorário. "Às vezes, até os filmes têm finais felizes", disse, erguendo o seu Óscar. "Aqui está o meu final feliz", acrescentou, aos 91 anos, o animador que contribuiu para clássicos como A Bela Adormecida, Mary Poppins, 101 Dálmatas ou Mogli, o Livro da Selva.
Nesta cerimónia, que é o pontapé de saída não oficial para a temporada de prémios de Hollywood, também foram distinguidas as produtoras Christine Vachon e Pamela Koffler com o Prémio Memorial Irving G. Thalberg. Esta dupla fundou em 1995 a Killer Films, um centro de produção independente com sede em Nova Iorque, especializado em cinema queer e em temas mais alternativos àqueles que são produzidos em Hollywood. "Um princípio surgiu naqueles primeiros anos e tem guiado a empresa desde o primeiro dia: defender vozes em que acreditamos, histórias que amamos, com um pragmatismo que lhes permita de facto existir", disse Koffler.