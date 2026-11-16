Óscar honorário para Glenn Close, que "protagonizou algumas das mais maravilhosas mortes" do cinema

“Ao longo da sua ilustre carreira de 50 anos, foi decapitada, picada por escorpiões, devorada por crianças famintas e infetadas. Morreu em vários acidentes de viação, foi estrangulada, baleada num protesto feminista, baleada novamente, emergindo da banheira naquele clímax icónico de Atração Fatal”, lembrou bem John Malkovich, amigo de longa data e parceiro de tela de Glenn Close em Ligações Perigosas antes de lhe entregar, na noite de domingo, 15 de novembro, um Óscar honorário. O ator poderia também ter acrescentado que, apesar de tudo isso que fez no cinema e da marca que deixa nos muitos filmes que protagonizou, numa antes, esta ganhara uma estatueta da Academia.

Nomeada oito vezes para os Óscares pelas interpretações em filmes como O Mundo Segundo Garp, Os Amigos de Alex e Atração Fatal, aos 79 anos Glenn recebeu agora, na Gala dos Governadores, pela primeira vez uma distinção da Academia de Hollywood. “Ao longo da sua extraordinária obra, a incomparável gama emocional de Glenn Close deu vida a algumas das personagens mais complexas do cinema”, analisou a Academia quando anunciou em junho que iria entregar este Óscar honorário à atriz. Além dela, também o realizador Ridley Scott e o animador Floyd Norman receberam esta mesma distinção nesta gala realizada no Ray Dolby Ballroom do Ovation Hollywood em que estiveram presentes estrelas do cinema como Tom Cruise, Julianne Moore, John Goodman, Timothée Chalamet, Christopher Nolan, Zendaya e Tom Holland.

"Estar nesta sala esta noite, abraçada pelas pessoas que sempre me inspiraram, cujo trabalho me sustentou e desafiou, e que só me fez querer ser melhor, é a maior honra de todas", disse Glenn Close, emocionada, ao receber o Óscar das mãos de John Malkovitch, que, com humor, tinha dito que a marca de um grande ator era a forma como morria em cena. "A Glenn protagonizou algumas das mais maravilhosas mortes de personagens de que há registo", disse, descrevendo-a, já mais a sério, como "implacável, muito inteligente, um pouco cautelosa" e "uma grande atriz que sabe exatamente o que está a fazer e se dedica a 100% de todas as vezes".