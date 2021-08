A sala hexagonal forrada a madeira, com um varandim interior ao qual se tem acesso por umas escadas em caracol é o ex-libris da Biblioteca de São Lázaro, em Lisboa, mas este espaço é e quer ser mais do que uma sala bonita onde se vai, se fica maravilhado e raras vezes se volta. "Uma biblioteca não pode ser só um acervo de livros, não pode ser só um depósito de livros. Ela tem de ter uma dinâmica cultural que faça as pessoas mexerem-se intelectualmente e entrarem no ambiente do dia que estamos a viver", defende António Serzedelo, vogal da Junta de Freguesia de Arroios com o pelouro da cultura.

A sala hexagonal que é o ex-libris da biblioteca © Leonardo Negrão/Global Imagens