Rui Morais e Rita Romão nomeados administradores do Centro Cultural de Belém

O Governo nomeou Rui Morais e Rita Romão novos vogais do Conselho de Administração da Fundação Centro Cultural de Belém (CCB), que continuará a ser presidido por Nuno Vassallo e Silva, nomeado no final de 2024 depois da polémica substituição de Francisca Carneiro Fernandes pela então ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.Madalena Reis, administradora do CCB desde abril de 2022, não foi reconduzida no cargo. Em setembro, na apresentação da nova temporada, a administradora mostrou publicamente disponibilidade para um novo mandato, mas sublinhava que era uma decisão da ministra da Cultura. Margarida Balseiro Lopes decidiu pela sua saída. Madalena Reis está no CCB desde 2012, tendo desempenhado durante dez anos a função de diretora de Desenvolvimento e Comunicação. Depois da saída do administrador responsável pela programação, Delfim Sardo, em maio, o conselho de administração do CCB estava reduzido a dois membros, o presidente, Nuno Vassallo e Silva, e Madalena Reis. Rui Morais entra assim na administração daquele é um dos "mais relevantes centros culturais do país com financiamento público", vindo do Organismo de Produção Artística (OPART), entidade que gere o Teatro Nacional de São Carlos, Companhia Nacional de Bailado e estúdios Victor Córdon. Licenciado em Direito, Rui Morais era vogal da OPART desde setembro de 2022, sendo responsável pelos pelouros artístico, educativo, projetos especiais e de comunicação e marketingEm comunicado, o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto sublinha que Rui Morais tem "formação musical, foi consultor e programador artístico, nomeadamente na direção do festival Cistermúsica em Alcobaça e, mais recentemente, como principal responsável pelo ressurgimento do Festival de Ópera de Óbidos. Fundou e dirigiu várias organizações dedicadas às áreas performativas e colaborou em diversos projetos culturais a nível nacional e internacional". O novo administrador assume funções no dia 5 de novembro. Rita Romão inicia funções no dia 24 de novembro e era, desde novembro de 2023, diretora de marketing, projetos e parcerias da Fundação EDP. "Com uma licenciatura em Economia e um mestrado em História de Arte, iniciou a carreira profissional no Museu do Chiado e esteve na génese da Fundação Elipse. Com a passagem por várias empresas dos setores dos media, banca e consultoria e colaborações com instituições do Ensino Superior, soma três décadas de experiência nas áreas da Cultura, estratégia e inovação", sublinha o Ministério da Cultura. A Margarida Balseiro Lopes pede aos novos administradores do CCB "que contribuam ativamente para um projeto que se quer dinâmico, consistente, dialogante e sustentável, reforçando a importância das propostas artísticas e culturais à escala nacional e internacional".