Rosalía dá esta quarta-feira em Lisboa primeiro concerto da etapa portuguesa da digressão "Lux"

A cantora catalã Rosalía atua esta quarta-feira, 8 de abril, em Lisboa, no primeiro de dois concertos da etapa portuguesa da digressão do álbum “Lux”, editado recentemente e que inclui um dueto com a fadista Carminho.A digressão “Lux” inclui dois concertos em Lisboa, quarta e quinta-feira, na MEO Arena, anunciou a cantora, nas redes sociais, em dezembro.Os 18 temas que compõem o álbum mais recente de Rosalía, “Lux”, foram gravados com a Orquestra Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, e contam com participações de artistas como Carminho, Björk, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, a Escolania de Montserrat, a Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.Rosalía atuou pela primeira vez em Portugal em 2017, num concerto no Theatro Circo, em Braga, onde mostrou o primeiro disco, intitulado “Los Angeles”, com o guitarrista e produtor Raül Refree.Na altura, a imprensa elogiava Rosalía pela nova abordagem do flamenco e da canção clássica espanhola, inspirada pelo andaluz Camarón de la Isla.A cantora regressaria a Portugal em 2019 para o festival Primavera Sound, no Porto, já com um novo álbum, “El Mal Querer” (2018), com El Guincho na composição e na produção, e que não só aprofunda a ligação do flamenco à música pop como atinge um reconhecimento internacional, somando colaborações com nomes como Bad Bunny, Arca, J. Balvin e James Blake.Com este álbum, que incluiu os temas “Malamente” ou “Pienso en tu mirá”, valeu-lhe ainda prémios nos Grammy e Grammy Latinos.Em 2022 editou “Motomami”, um álbum conceptual, de pop e reggaeton mais experimental, descrito pela editora Sony como “expansivo, fora da caixa”, mostrando “um autorretrato musical profundamente moderno” da artista catalã.“Motomami”, apresentado ao vivo em Portugal em 2022, em Lisboa e em Braga, valeu a Rosalía um Grammy para Melhor Álbum de Rock Latino ou Alternativo.A cantora regressou a Portugal em 2023 para um concerto no Porto Primavera Sound.A digressão “Lux”, que teve início em França, com concertos em Lyon e Paris, inclui também datas em Itália, Espanha, Países Baixos, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, México, Brasil, Colômbia, Chile e Porto Rico..Rosalía interrompe concerto em Milão devido a intoxicação alimentar. Cantora vai atuar em Lisboa em abril