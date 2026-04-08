Rosalía dá esta quarta-feira em Lisboa primeiro concerto da etapa portuguesa da digressão "Lux"
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Rosalía dá esta quarta-feira em Lisboa primeiro concerto da etapa portuguesa da digressão "Lux"

A digressão “Lux”, que teve início em França, traz a cantora de novo a Portugal, onde tem feito visitas frequentes desde 2017.
DN/Lusa
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A cantora catalã Rosalía atua esta quarta-feira, 8 de abril, em Lisboa, no primeiro de dois concertos da etapa portuguesa da digressão do álbum “Lux”, editado recentemente e que inclui um dueto com a fadista Carminho.

A digressão “Lux” inclui dois concertos em Lisboa, quarta e quinta-feira, na MEO Arena, anunciou a cantora, nas redes sociais, em dezembro.

Os 18 temas que compõem o álbum mais recente de Rosalía, “Lux”, foram gravados com a Orquestra Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, e contam com participações de artistas como Carminho, Björk, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, a Escolania de Montserrat, a Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.

Rosalía atuou pela primeira vez em Portugal em 2017, num concerto no Theatro Circo, em Braga, onde mostrou o primeiro disco, intitulado “Los Angeles”, com o guitarrista e produtor Raül Refree.

Na altura, a imprensa elogiava Rosalía pela nova abordagem do flamenco e da canção clássica espanhola, inspirada pelo andaluz Camarón de la Isla.

A cantora regressaria a Portugal em 2019 para o festival Primavera Sound, no Porto, já com um novo álbum, “El Mal Querer” (2018), com El Guincho na composição e na produção, e que não só aprofunda a ligação do flamenco à música pop como atinge um reconhecimento internacional, somando colaborações com nomes como Bad Bunny, Arca, J. Balvin e James Blake.

Com este álbum, que incluiu os temas “Malamente” ou “Pienso en tu mirá”, valeu-lhe ainda prémios nos Grammy e Grammy Latinos.

Em 2022 editou “Motomami”, um álbum conceptual, de pop e reggaeton mais experimental, descrito pela editora Sony como “expansivo, fora da caixa”, mostrando “um autorretrato musical profundamente moderno” da artista catalã.

“Motomami”, apresentado ao vivo em Portugal em 2022, em Lisboa e em Braga, valeu a Rosalía um Grammy para Melhor Álbum de Rock Latino ou Alternativo.

A cantora regressou a Portugal em 2023 para um concerto no Porto Primavera Sound.

A digressão “Lux”, que teve início em França, com concertos em Lyon e Paris, inclui também datas em Itália, Espanha, Países Baixos, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, México, Brasil, Colômbia, Chile e Porto Rico.

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