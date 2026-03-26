Rosalía interrompe concerto em Milão devido a intoxicação alimentar. Cantora vai atuar em Lisboa em abril

A cantora espanhola Rosalía teve de interromper o que estava a dar em Milão na noite desta quarta-feira, 25 de março, por não se estar a sentir bem devido a uma intoxicação alimentar "muito forte".Apesar de estar adoentada, decidiu iniciar a sua atuação no Unipol Forum, inserida na sua digressão "Lux Tour 2026", mas a meio do espetáculo dirigiu-se ao cerca de 11 mil fãs que enchiam a sala para dizer que não podia continuar."Tentei fazer este concerto desde o início, mesmo estando doente. Tive uma intoxicação alimentar muito forte e tentei continuar até o fim, mas estou a sentir-me extremamente mal. Vomitei nos bastidores e quero muito dar o meu melhor, por isso estou basicamente de rastos, a tentar fazer o meu máximo”, disse Rosalía, de 33 anos..Visivelmente triste por aquele momento, a espanhola despediu-se com um beijo para o público. "Queria que vocês tivessem a melhor experiência possível. Isto nunca me aconteceu", lamentou, por entre as manifestações de apoio que recebeu dos espectadores.Os primeiros sinais de que algo não estaria bem foram dados quando cantava o tema De Madrugá, altura em que tossiu em palco, depois de ter cantado nove músicas sem evidenciar qualquer problema.O Lux Tour 2026 contempla 42 espetáculos em 17 países da Europa, América do Sul, América do Norte e Central, sendo esta a sua maior digressão até ao momento.Depois de Milão, Rosalía segue para Madrid e nos dias 8 e 9 de abril tem agendados dois concertos em Lisboa, no MEO Arena. Trata-se da segunda vez da cantora nascida na Catalunha em Portugal, depois de em 2024 ter atuado no Primavera Soud e no Altice Fórum Braga. .Rosalía traz 'Lux' à Meo Arena em abril.Shakira cancela concerto no Peru após ser hospitalizada com dores abdominais