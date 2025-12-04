Rosalía traz 'Lux' à Meo Arena em abril

A cantora Rosalía anunciou a maior digressão da sua carreira, que passará por Lisboa em abril, com dois concertos na Meo Arena.A 8 e 9 de abril, a artista espanhola vem apresentar o disco Lux, o seu quarto disco de estúdio, que estabeleceu novos marcos para a música em espanhol, quebrando múltiplos recordes históricos em grandes mercados. Um trabalho que une composição clássica, inovação pop global e intimidade espiritual e que conta com várias colaborações, incluindo a portuguesa Carminho, Björk, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor e a Escolania de Montserrat e Cor Cambra Palau de la Música Catalana.Os bilhetes estarão à venda na quinta-feira, 11 de dezembro, em rosalia.com. Para terem acesso à pré-venda no dia 9 de dezembro às 10h00 (hora local), os fãs deverão inscrever-se no site oficial da artista.Em Portugal, vão existir vários pacotes VIP, que podem incluir acesso ao lounge antes do espetáculo ou oferta de merchandising.Produzida pela Live Nation, a Lux Tour 2026 arranca a 16 de março em Lyon, França, e termina a 3 de setembro em San Juan, no Coliseo de Puerto Rico, passando por várias salas de França, Suíça, Itália, Espanha, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Chile, Argentina, Brasil, México e Porto Rico, além de Portugal.