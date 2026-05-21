Rosa Barba ao pé de 'Myth and Mercury', o filme de 35mm de 22 minutos encomendado pelo CAM.
Rosa Barba ao pé de 'Myth and Mercury', o filme de 35mm de 22 minutos encomendado pelo CAM.Foto: Paulo Spranger
Cultura

Rosa Barba: Quando o celuloide se torna matéria escultórica

'Desenhar Vocabulários' vai ocupar a nave e mezanino do Centro de Arte Moderna Gulbenkian até 28 de setembro. A italiana Rosa Barba foi a terceira artista convidada por Benjamim Weil para expor em diálogo com a coleção da instituição, depois de Carlos Bunga e Leonor Antunes.
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