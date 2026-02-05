Rodrigo Leão, depois de ter apresentado o álbum 'O Rapaz da Montanha' no Coliseu dos Recreios, leva o seu mais recente trabalho ao Coliseu Porto Ageas, a 8 de fevereiro.
Rodrigo Leão, depois de ter apresentado o álbum 'O Rapaz da Montanha' no Coliseu dos Recreios, leva o seu mais recente trabalho ao Coliseu Porto Ageas, a 8 de fevereiro.Foto: Paulo Spranger
Cultura

Rodrigo Leão: “Se tivesse aprendido música, com certeza que não faria as músicas que fiz”

O DN conversou com o músico, que leva ao Coliseu do Porto, a 8 de fevereiro, o seu mais recente disco – 'O Rapaz da Montanha' – que é também o “mais português” da carreia em nome próprio.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cultura
Música portuguesa
edição impressa
Rodrigo Leão
Madredeus
Sétima Legião

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt