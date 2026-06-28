A vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina (à direita), ao lado da vereadora da Câmara de Lisboa Joana Baptista, anunciou que o festival regressa a Lisboa daqui a dois anos, nos dias 17, 18, 24 e 25 de junho.
A vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina (à direita), ao lado da vereadora da Câmara de Lisboa Joana Baptista, anunciou que o festival regressa a Lisboa daqui a dois anos, nos dias 17, 18, 24 e 25 de junho.Foto: Gerardo Santos
Cultura

Rock in Rio regressa daqui a dois anos, depois de uma edição que contou com 330 mil pessoas

Roberta Medina, a vice-presidente do festival, confirmou que o festival volta em 2028, nos dias 17, 18, 24 e 25 de junho. A líder do Rock in Rio explicou, sobre a edição de 2026, que 89 euros por um bilhete diário é um preço razoável , por dar acesso a 16 concertos.
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O Parque Papa Francisco, transformado na cidade do rock, albergou em quatro dias (dois fins de semana, entre os dias 20, 21, 27 e 28 de junho) 330 mil, anunciou este domingo a vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina, enquanto fazia um balanço do festival. Daqui a dois anos, nos dias 17, 18, 24 e 25 de junho, o festival volta a Lisboa, para continuar a missão pararlela à evidente de manter as pessoas presas aos palcos: "é sobre valorizar Lisboa e contribuir para posicionar Portugal entre os grandes destinos mundiais de cultura, turismo e entretenimento", explicou Roberta Medina este domingo.

De acordo com o rosto mais conhecido do Rock in Rio (para além dos artistas que passaram pelos vários palcos, como Rod Stewart, Cyndi Lauper ou Joss Stone), a cidade do rock, este ano, "cresceu e ampliou em muito a sua oferta musical e de infraestruturas".

No entanto, a ideia que Roberta Medina quis passar mais, ao lado da vereadora da Câmara de Lisboa Joana Baptista, estava relacionada com o impacto que o festival tem na capital portuguesa, porque,explicou,"além de ter virado um cartão-postal" da cidade, "com essa imagem potente do Palco Mundo e da Ponte Vasco da Gama juntos circulando o mundo todo", o rock in Rio éum contributo "para posicionar Portugal entre os grandes destinos mundiais de cultura, turismo e entretenimento".

"Receber visitantes de 127 países, acolher alguns dos maiores artistas do mundo e gerar momentos que são vistos e partilhados à escala global demonstra essa relevância", explicou, enquanto justificava o preço de um bilhete diário do festival – 89 euros– com o facto de dar acesso a 16 concertos. Na perspetiva de Roberta Medina, este valor é baixo, porque assistir a 16 concertos numa outra circunstância teria um preço de 575 euros, explicou.

"Este é um património construído em conjunto com a cidade de Lisboa, com os nossos parceiros, com os artistas e, acima de tudo, com o público que que deu um show de alegria e harmonia na cidade do rock", garantiu.

A vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina (à direita), ao lado da vereadora da Câmara de Lisboa Joana Baptista, anunciou que o festival regressa a Lisboa daqui a dois anos, nos dias 17, 18, 24 e 25 de junho.
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A vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina (à direita), ao lado da vereadora da Câmara de Lisboa Joana Baptista, anunciou que o festival regressa a Lisboa daqui a dois anos, nos dias 17, 18, 24 e 25 de junho.
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