Rock in Rio 2026: está tudo pronto para a "maior edição de sempre"

A roda-gigante está girando e iluminada, o sistema de som já foi testado, o slime escorre sem parar, as bebidas estão geladas, um telão exibe partidas da Copa do Mundo e os palcos estão montados. Está tudo pronto para o Rock in Rio 2026, em Lisboa, naquela que promete ser “a maior edição de sempre”. Um evento-teste realizado na noite de quinta-feira, 18 de junho, serviu como prévia dos quatro dias de festival (20, 21, 27 e 28 de junho).Todas as atividades foram testadas com público convidado na Cidade do Rock. Como esperado, a roda-gigante e a área de slime foram algumas das atrações mais concorridas. Muitos telemóveis também foram erguidos para registar a apresentação das acrobacias aéreas do espetáculo The Flight.O primeiro dia oficial do Rock in Rio será no sábado, 20 de junho, data para a qual os ingressos já estão esgotados. A principal atração é Katy Perry, além de dezenas de apresentações musicais para todos os gostos distribuídas em quatro palcos. Entre os artistas confirmados estão Pedro Sampaio, Napa, Bárbara Bandeira e Joyce Alane.No domingo, os ingressos também estão esgotados. O parque estará lotado para assistir ao Linkin Park, que retorna ao Rock in Rio após 12 anos desde sua última apresentação no festival. Antes da banda, sobem ao palco Cypress Hill e The Pretty Reckless.E este será apenas o primeiro fim de semana do Rock in Rio. No segundo, haverá ainda mais atrações, e os ingressos continuam disponíveis. A organização do festival orienta o público a chegar ao parque utilizando transporte público ou serviços de transporte por aplicativo. Assim como na edição de 2023, haverá também o serviço de shuttle da Carris, com saída da Gare do Oriente.O serviço funcionará de forma contínua e com reforço nos horários de maior demanda, das 12h00 às 3h00. No dia 27 de junho, a operação será estendida até as 4:00 da manhã. Os bilhetes podem ser adquiridos no site da Carris ou no aplicativo Navegante.amanda.lima@dn.pt.Rock in Rio Lisboa reforça plano de mobilidade e apela ao uso de transportes públicos durante o festival.Carlos Moedas: “O Rock in Rio já faz parte da alma e da identidade de Lisboa”