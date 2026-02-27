Campanha do Rock in Rio decorreu na estação King's Cross.
Rock in Rio Lisboa lança em Londres campanha para reforçar captação de público estrangeiro

Ativação em King’s Cross marca início de estratégia global que quer consolidar Lisboa como destino europeu de música, cultura e turismo: "Um festival cada vez mais internacional", diz Roberta Medida.
Nuno Tibiriçá
Embora o Parque Tejo, em Lisboa, só receba o Rock in Rio 2026 em junho, o festival começou simbolicamente esta semana em Londres. Na tarde da última quinta-feira, 26 de fevereiro, a estação de King’s Cross na capital inglesa foi palco da primeira ação da campanha internacional “Road to Rock in Rio”, que levou música, interação com o público e uma mensagem principal: reforçar a dimensão global do evento e atrair mais visitantes estrangeiros à capital portuguesa.

“O Rock in Rio Lisboa vive um momento muito especial. Ganhamos um grande presente ao mudar de casa, o que abriu novas possibilidades: palcos maiores, uma oferta musical mais robusta, novas experiências. Agora, o que queremos é consolidar Lisboa como um destino ainda mais forte dentro do nosso ecossistema", disse Roberta Medina, vice-presidente executiva do festival, ao DN.

A ativação juntou, além de elementos da organização, curiosos que circulavam pela estação e fãs que se aproximaram ao som de um DJ set com hits de artistas já confirmados para a próxima edição, como Katy Perry, Rod Stewart e Linkin Park. No centro do espaço, um mural convidava os participantes a deixarem mensagens e aspirações ligadas ao festival - contributos que irão integrar a cenografia do Palco Mundo, em Lisboa.

"A cidade vive um momento de grande visibilidade internacional e o Rock in Rio é um dos motivadores dessa projeção. É um festival feito para os portugueses, mas com uma proposta claramente internacional”, complementou a vice-presidente executiva do evento.

A escolha da capital britânica surge enquadrada numa estratégia mais ampla do festival. Isso porque o Reino Unido é atualmente um dos principais mercados emissores de público internacional para o Rock in Rio de Lisboa, a seguir a Espanha, e à frente de países como França e Alemanha.

“Londres é um mercado estratégico. Já recebemos pessoas de mais de 100 países, mas estamos a começar uma jornada mais estruturada de internacionalização, criando pontos de contacto e formando comunidade. Não falamos apenas com o ‘festivaleiro’, mas com o público em geral”, explicou.

A vice-presidente do evento acrescenta que muitos visitantes estrangeiros aproveitam o festival para uma estada mais alargada em Portugal, algo que, em colaboração com patrocinadores e com o Governo português, Medina quer cada vez mais explorar.

“O público normalmente vem para um dia de festival, mas aproveita para fazer um city break, conhecer Lisboa e a região, visitar cidades próximas, experimentar a gastronomia, a natureza. Essa soma é muito potente", pontuou. “Hoje já somos o terceiro maior evento em impacto económico em Portugal, com cerca de 120 milhões de euros gerados para a economia e milhares de visitantes estrangeiros. Queremos multiplicar esse número - não apenas pelo festival, mas por toda a cadeia que o rodeia", concluiu a diretora.

Após a ação pública em King’s Cross, a organização promoveu um encontro com patrocinadores e parceiros, entre os quais a TAP, que destacou as ligações aéreas entre o Reino Unido e Portugal e os diferentes destinos nacionais associados à experiência do festival.

Durante o encontro, Luís Soares, diretor de Marketing do Rock in Rio Lisboa, defendeu que a presença em Londres faz parte de uma lógica de posicionamento internacional do evento. “Não é só falar e vender o festival e sim sobre mostrar um pouco do que estamos a fazer além da música”, afirmou, sublinhando que o objetivo é reforçar a ligação entre o festival e a cidade de Lisboa enquanto destino.

Depois de Londres, a campanha agora segue para outras cidades europeias para reforçar a presença do Rock in Rio Lisboa fora de portas antes da edição de 2026. A próxima parada será em Madrid no dia 4 de março. Vale lembrar que a próxima edição do festival no Parque Tejo está marcada para decorrer nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.

