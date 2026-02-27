Rock in Rio Lisboa lança em Londres campanha para reforçar captação de público estrangeiro

Embora o Parque Tejo, em Lisboa, só receba o Rock in Rio 2026 em junho, o festival começou simbolicamente esta semana em Londres. Na tarde da última quinta-feira, 26 de fevereiro, a estação de King’s Cross na capital inglesa foi palco da primeira ação da campanha internacional “Road to Rock in Rio”, que levou música, interação com o público e uma mensagem principal: reforçar a dimensão global do evento e atrair mais visitantes estrangeiros à capital portuguesa.“O Rock in Rio Lisboa vive um momento muito especial. Ganhamos um grande presente ao mudar de casa, o que abriu novas possibilidades: palcos maiores, uma oferta musical mais robusta, novas experiências. Agora, o que queremos é consolidar Lisboa como um destino ainda mais forte dentro do nosso ecossistema", disse Roberta Medina, vice-presidente executiva do festival, ao DN.A ativação juntou, além de elementos da organização, curiosos que circulavam pela estação e fãs que se aproximaram ao som de um DJ set com hits de artistas já confirmados para a próxima edição, como Katy Perry, Rod Stewart e Linkin Park. No centro do espaço, um mural convidava os participantes a deixarem mensagens e aspirações ligadas ao festival - contributos que irão integrar a cenografia do Palco Mundo, em Lisboa.."A cidade vive um momento de grande visibilidade internacional e o Rock in Rio é um dos motivadores dessa projeção. É um festival feito para os portugueses, mas com uma proposta claramente internacional”, complementou a vice-presidente executiva do evento.A escolha da capital britânica surge enquadrada numa estratégia mais ampla do festival. Isso porque o Reino Unido é atualmente um dos principais mercados emissores de público internacional para o Rock in Rio de Lisboa, a seguir a Espanha, e à frente de países como França e Alemanha. “Londres é um mercado estratégico. Já recebemos pessoas de mais de 100 países, mas estamos a começar uma jornada mais estruturada de internacionalização, criando pontos de contacto e formando comunidade. Não falamos apenas com o ‘festivaleiro’, mas com o público em geral”, explicou..A vice-presidente do evento acrescenta que muitos visitantes estrangeiros aproveitam o festival para uma estada mais alargada em Portugal, algo que, em colaboração com patrocinadores e com o Governo português, Medina quer cada vez mais explorar.“O público normalmente vem para um dia de festival, mas aproveita para fazer um city break, conhecer Lisboa e a região, visitar cidades próximas, experimentar a gastronomia, a natureza. Essa soma é muito potente", pontuou. “Hoje já somos o terceiro maior evento em impacto económico em Portugal, com cerca de 120 milhões de euros gerados para a economia e milhares de visitantes estrangeiros. Queremos multiplicar esse número - não apenas pelo festival, mas por toda a cadeia que o rodeia", concluiu a diretora.Após a ação pública em King’s Cross, a organização promoveu um encontro com patrocinadores e parceiros, entre os quais a TAP, que destacou as ligações aéreas entre o Reino Unido e Portugal e os diferentes destinos nacionais associados à experiência do festival. .Durante o encontro, Luís Soares, diretor de Marketing do Rock in Rio Lisboa, defendeu que a presença em Londres faz parte de uma lógica de posicionamento internacional do evento. “Não é só falar e vender o festival e sim sobre mostrar um pouco do que estamos a fazer além da música”, afirmou, sublinhando que o objetivo é reforçar a ligação entre o festival e a cidade de Lisboa enquanto destino.Depois de Londres, a campanha agora segue para outras cidades europeias para reforçar a presença do Rock in Rio Lisboa fora de portas antes da edição de 2026. A próxima parada será em Madrid no dia 4 de março. Vale lembrar que a próxima edição do festival no Parque Tejo está marcada para decorrer nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. .Rock in Rio Lisboa movimenta 120 milhões de euros na economia nacional, diz Roberta Medina.Brasileiro Belo junta-se a artistas como Rod Stewart e Cyndi Lauper no Legends Day do Rock in Rio .Charlie Puth, Alok, Audrey Nuna, Nena e Maninho juntam-se a Katy Perry no primeiro dia do Rock in Rio