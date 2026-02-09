Charlie Puth, Alok, Audrey Nuna, Nena e Maninho juntam-se a Katy Perry no primeiro dia do Rock in Rio

O festival Rock in Rio anunciou mais cinco presenças nos palcos na sua 11ª edição, no dia 20 de junho. Charlie Puth vai atuar no Palco Mundo, enquanto Alok, Audrey Nuna, Nena e Maninho atuam no Palco Music Valley. Estes artistas juntam-se às presenças já confirmadas de Katy Perry, Pedro Sampaio, Calema e NAPA naquele que é considerado pela organização como o dia mais pop do festival.Charlie Puth regressa dez anos após a sua estreia em Portugal, no Rock in Rio, e é descrito como "um dos nomes mais relevantes e reconhecidos da música contemporânea", com êxitos como See You Again, em colaboração com Wiz Khalifa, e álbuns como Voicenotes, nomeado para um Grammy, e uma série de singles como Attention, We Don’t Talk Anymore, One Call Away e Light Switch. O artista prepara-se agora para lançar o quarto álbm de estúdio, Whatever’s Clever!, a 27 de março de 2026.Alok é uma referência da música eletrónica a nível mundial com êxitos como Hear Me Now, Deep Down, All By Myself e Work With My Love. Colaborou com artistas como Dua Lipa, The Rolling Stones, Ed Sheeran, John Legend, Ellie Goulding, Zara Larsson e Jason Derulo.Audrey Nuna, além da sua participação na banda HUNTR/X, tem-se afirmado a solo. "A estreia em Portugal e no Palco Music Valley do Rock in Rio Lisboa, a 20 de junho, faz parte dos primeiros concertos internacionais da artista", diz o Rock in Rio.A portuguesa Nena, com êxitos como Portas do Sol e Do Meu ao Teu Correio e uma participação no Festival da Canção em 2024, atuará pela primeira vez no Rock in Rio, no Palco Music Valley, "numa atuação que celebra a música portuguesa e o crescimento de uma artista em plena ascensão". Maninho, de origem brasileira, começou como guitarrista e colaborou com Marisa Liz, Héber Marques e Bárbara Bandeira até começar a cantar, lançando músicas como Pode Tentar, Vem Prá Cá, Até ao Fim e Garota. "Com o lançamento do seu primeiro álbum, Sem Limites, em 2025, consolidou o seu estatuto como uma das vozes mais promissoras da música nacional contemporânea", considera o Rock in Rio. O Rock in Rio Lisboa regressa à Cidade do Rock nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026..Shaggy anunciado como nova atração do Rock in Rio Lisboa, no dia que será dedicado às lendas da música.Cyndi Lauper junta-se a Rod Stewart no "dia mais histórico" do Rock in Rio