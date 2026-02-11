Brasileiro Belo junta-se a artistas como Rod Stewart e Cyndi Lauper no Legends Day do Rock in Rio

O artista brasileiro Belo vai atuar no Rock in Rio Lisboa, no Palco Super Bock, no Legends Day, no dia 27 de junho, juntando-se aos já confirmados Rod Stewart, Cyndi Lauper, 4 Non Blondes, Shaggy, Joss Stone e SYRO. Belo é considerado uma referência do pagode romântico brasileiro, um género musical com origem no samba, que se popularizou nos anos 1990, com canções românticas e influências pop.Para assinalar o dia dos namorados, o festival dá um desconto direto de dez euros na compra de dois packs nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, nas lojas Worten e em Worten.pt. Belo juntou-se a esta campanha e lançou um desafio nas redes sociais, convidando o público "a partilhar as suas histórias de amor diretamente na publicação do Instagram durante os dias 11 e 14 de fevereiro. As três histórias mais originais e inspiradores habilitam-se a ganhar três bilhetes duplos para dia 27 junho, com direito a Meet&Greet", anuncia o Rock in Rio. Com três décadas de carreira, Belo fez parte do Grupo Soweto e em 2000 iniciou uma carreira a solo, com o lançamento do álbum Desafios. "Muito querido pela comunidade brasileira residente em Portugal, a maior comunidade estrangeira do país, e também por milhares portugueses apaixonados pela música brasileira, Belo traz ao festival não só o seu repertório clássico, mas também a nostalgia afetiva de uma geração inteira", sublinha a organização do festival. O festival Rock in Rio Lisboa realiza-se nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026 na Cidade do Rock no Parque Tejo Lisboa. .Charlie Puth, Alok, Audrey Nuna, Nena e Maninho juntam-se a Katy Perry no primeiro dia do Rock in Rio.Cyndi Lauper junta-se a Rod Stewart no "dia mais histórico" do Rock in Rio