Rock in Rio Lisboa promete uma dia com lendas da música, nacionais e internacionais, entre Rod Stewart, Cyndi Lauper e Xutos & Pontapés.
Rock in Rio Lisboa promete uma dia com lendas da música, nacionais e internacionais, entre Rod Stewart, Cyndi Lauper e Xutos & Pontapés.Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Rock in Rio Lisboa: Cartaz completo dos palcos e horário dos concertos

O Rock in Rio arranca este sábado no Parque Papa Francisco. Veja aqui a programação nos vários palcos neste sábado e domingo, 20 e 21 de junho, e no próximo fim de semana, dias 27 e 28 de junho.
Carla Alves Ribeiro
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O Rock in Rio Lisboa 2026 abre as portas este sábado, dia 20 de junho, para um primeiro fim de semana de concertos no Parque Papa Francisco, em Lisboa e Loures, que promete ser de muito calor. A organização promete mais conforto, com mais sombras, mais casas de banho e mais oferta de restauração e muita animação para além dos concertos nos palcos Mundo, Music Valley, Super Bock e BacanaPlay Digital.

Todos os dias, às 20 horas, decorrerá o espetáculo aéreo The Flight.

Rock in Rio Lisboa promete uma dia com lendas da música, nacionais e internacionais, entre Rod Stewart, Cyndi Lauper e Xutos & Pontapés.
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Neste primeiro fim de semana Katy Perry e Linkin Park são os cabeças de cartaz. No próximo, 27 e 28 de junho, Rod Stewart e Cyndi Lauper sobem ao Palco Mundo. Também não vai faltar música portuguesa, com os UHF, GNR ou Xutos & Pontapés, e brasileira, com Matuê, Belo ou os Sepultura.

Fique com a oferta musical dos vários palcos, e as respetivas horas de início de cada concerto, de acordo com o que está na app do Rock in Rio Lisboa.

20 de junho (sábado)

Palco Mundo

Calema: 17h00

Pedro Sampaio: 19h00

Charlie Puth: 21h15

Katy Perry: 23h15

Palco Music Valley

DJ Diego Gonzalez: 16h00

Maninho: 18h00

Nena: 20h15

Audrey Nuna: 22h15

Alok: 01h00

Palco Super Bock

Sofia Câmara: 16h00

NAPA: 18h00

Bebe Rexha: 20h15

Bárbara Bandeira: 22h15

BacanaPlay Digital Stage

Pears: 15h00

GAMÏX: 16h00

ZARKO: 17h00

Joyce Alane: 19h00

João Maria: 20h15

Carol Biazin: 21h15 às 22h15

21 de junho (domingo)

Palco Mundo

Grandson: 17h00

The Pretty Reckless: 19h00

Cypress Hill: 21h15

Linkin Park: 23h15

Palco Music Valley

Dealema: 16h00

Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra: 18h00

P.O.D: 20h15

Sepultura: 22h15

Palco Super Bock

Tara Perdida: 15h00

Blasted Mechanism: 18h00

Kaiser Chiefs: 20h15

Hoobastank: 22h15

BacanaPlay Digital Stage

Jimmy P: 19h00

Samuel Úria: 21h15

Rock Revenge-Et-Vous: 22h30

Diego Miranda: 01h00

27 de junho (sábado)

Palco Mundo

4 Non Blondes: 16h25

Shaggy: 18h25

Cyndi Lauper: 20h40

Rod Stewart: 22h40

Palco Music Valley

Jafumega: 15h00

UHF: 17h25

GNR: 19h40

Xutos & Pontapés: 21h40

Palco Super Bock

Syro: 15h00

The Wailers: 17h25

Joss Stone: 19h40

Belo: 21h40

BacanaPlay Digital Stage

Melly: 16h25

Bento Gil: 18h25

Bia Caboz: 20h40

Ulas: 00h00

Bateu Matou: 01H00

Arena Música

Transmissão do jogo Portugal x Colômbia (Mundial 2026): 00h30

28 de junho (domingo)

Palco Mundo

Matuê: 17h00

Rema: 19h00

Central CEE: 21h15

21 Savage: 23h15

Palco Music Valley

Irina Barros: 16h00

Carlão: 18h00

Dennis: 20h15

Filipe Ret: 22h15

Palco Super Bock

Karetus: 16h00

Valete: 18h00

Lola Índigo: 20h15

CeeLo Green: 22h15

BacanaPlay Digital Stage

Elyas: 15h00

DJ Big & DJ Glue: 17h00

King Bigs: 19h00

Rima.pt: 21h15

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