Rock in Rio Lisboa: Cartaz completo dos palcos e horário dos concertos

O Rock in Rio Lisboa 2026 abre as portas este sábado, dia 20 de junho, para um primeiro fim de semana de concertos no Parque Papa Francisco, em Lisboa e Loures, que promete ser de muito calor. A organização promete mais conforto, com mais sombras, mais casas de banho e mais oferta de restauração e muita animação para além dos concertos nos palcos Mundo, Music Valley, Super Bock e BacanaPlay Digital.Todos os dias, às 20 horas, decorrerá o espetáculo aéreo The Flight. .Rock in Rio 2026: está tudo pronto para a "maior edição de sempre".Neste primeiro fim de semana Katy Perry e Linkin Park são os cabeças de cartaz. No próximo, 27 e 28 de junho, Rod Stewart e Cyndi Lauper sobem ao Palco Mundo. Também não vai faltar música portuguesa, com os UHF, GNR ou Xutos & Pontapés, e brasileira, com Matuê, Belo ou os Sepultura. Fique com a oferta musical dos vários palcos, e as respetivas horas de início de cada concerto, de acordo com o que está na app do Rock in Rio Lisboa. 20 de junho (sábado)Palco MundoCalema: 17h00Pedro Sampaio: 19h00 Charlie Puth: 21h15 Katy Perry: 23h15 Palco Music ValleyDJ Diego Gonzalez: 16h00 Maninho: 18h00Nena: 20h15Audrey Nuna: 22h15 Alok: 01h00 Palco Super BockSofia Câmara: 16h00 NAPA: 18h00 Bebe Rexha: 20h15 Bárbara Bandeira: 22h15 BacanaPlay Digital StagePears: 15h00 GAMÏX: 16h00 ZARKO: 17h00 Joyce Alane: 19h00João Maria: 20h15Carol Biazin: 21h15 às 22h1521 de junho (domingo)Palco MundoGrandson: 17h00 The Pretty Reckless: 19h00 Cypress Hill: 21h15 Linkin Park: 23h15Palco Music ValleyDealema: 16h00 Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra: 18h00 P.O.D: 20h15 Sepultura: 22h15 Palco Super BockTara Perdida: 15h00 Blasted Mechanism: 18h00 Kaiser Chiefs: 20h15 Hoobastank: 22h15BacanaPlay Digital StageJimmy P: 19h00 Samuel Úria: 21h15Rock Revenge-Et-Vous: 22h30Diego Miranda: 01h00 27 de junho (sábado)Palco Mundo4 Non Blondes: 16h25Shaggy: 18h25Cyndi Lauper: 20h40Rod Stewart: 22h40Palco Music ValleyJafumega: 15h00UHF: 17h25GNR: 19h40Xutos & Pontapés: 21h40Palco Super BockSyro: 15h00The Wailers: 17h25Joss Stone: 19h40Belo: 21h40BacanaPlay Digital StageMelly: 16h25Bento Gil: 18h25Bia Caboz: 20h40Ulas: 00h00Bateu Matou: 01H00Arena MúsicaTransmissão do jogo Portugal x Colômbia (Mundial 2026): 00h30 28 de junho (domingo)Palco MundoMatuê: 17h00Rema: 19h00Central CEE: 21h1521 Savage: 23h15Palco Music ValleyIrina Barros: 16h00Carlão: 18h00Dennis: 20h15Filipe Ret: 22h15Palco Super BockKaretus: 16h00Valete: 18h00Lola Índigo: 20h15CeeLo Green: 22h15BacanaPlay Digital StageElyas: 15h00DJ Big & DJ Glue: 17h00King Bigs: 19h00Rima.pt: 21h15 .Rock in Rio Lisboa reforça plano de mobilidade e apela ao uso de transportes públicos durante o festival.Carlos Moedas: “O Rock in Rio já faz parte da alma e da identidade de Lisboa”