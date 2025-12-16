Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
'As Mil e Uma Noites' dos realizador Miguel Gomes, que terá uma retrospetiva da sua carreira.
'As Mil e Uma Noites' dos realizador Miguel Gomes, que terá uma retrospetiva da sua carreira.
Cultura

Retrospetivas de Gehry e cineasta Miguel Gomes e outros destaques da programação de Serralves para 2026

Fundação de Serralves apresentou, esta terça-feira, a sua programação para 2026. Estão previstas exposições de Jenny Holzer, Anri Sala e Lee Ufan, e a apresentação da Coleção Duerckheim.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

A Century of Gehry, exposição dedicada à obra do arquiteto norte-americano Grank Gehry ocupará a Ala Álvaro Siza do Museu de Serralves de maio a outubro do próximo ano. Este é um dos destaques da programação para 2026, apresentada esta tarde. A exposição é organizada em parceria com a Gehry Partners e o Getty Research Institute, e, diz a instituição do Porto em comunicado, "reúne peças nunca antes vistas, incluindo maquetas, desenhos, fotografias, mobiliário e esculturas para explorar 26 projetos do arquiteto falecido em dezembro de 2026, desde a casa que construiu para si próprio em Santa Mónica, Califórnia, até aos seus edifícios inovadores em Bilbau, Toronto, Paris, Abu Dhabi e outros locais". Frank Gehry, vencedor do Prémio Pritzker em 1989, morreu no passado dia 5 de dezembro aos 96 anos.

No campo da arte contemporânea, Serralves acolherá a primeira grande exposição em Portugal da artista norte-americana Jenny Holzer. A mostra Wrong Answers estará patente de junho de 2026 a janeiro de 2027. "Reconhecida pelo uso incisivo do texto em múltiplos suportes, de bancos de pedra e painéis LED a projeções monumentais de luz, Holzer aborda temas como poder, violência e justiça social através da retórica dos sistemas contemporâneos de informação", descreve o museu.

'Blue-Purple-Tilt', de Jenny Holzer.
'Blue-Purple-Tilt', de Jenny Holzer.Foto: Marcus Leith

Esta exposição alarga-se à Biblioteca de Serralves, "destacando a sua relação singular com o espaço público, a matéria impressa e a dimensão escultórica das palavras".

Entre julho de 2026 a janeiro de 2027, na Casa e no Parque de Serralves serão apresentadas obras do pintor e escultor coreano Lee Ufan, que criam uma ponte entre a estética oriental e ocidental. "Esta exposição cria um diálogo imersivo entre as obras meditativas de Lee Ufan e a poética natural da paisagem, assinalando a sua primeira grande exposição em Portugal", realça o museu.

Obra de Lee Ufan.
Obra de Lee Ufan.

A Coleção Duerckheim, que reúne obras de artistas como Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Damien Hirst, Theaster Gates e Zhang Huan e que está em depósito de longa duração em Serralves, será mostrada na exposição intitulada Aflição de Espírito, Coleção Duerckheim X Serralves de 14 de maio a 8 de novembro de 2026. "A exposição reflete sobre as responsabilidades morais e históricas da humanidade no rescaldo da guerra e do autoritarismo. Através da pintura, da escultura e do cinema, explora a forma como a arte contemporânea tem enfrentado o trauma do século XX e a persistência da memória coletiva", explica o museu.

'Father (Divided) 3q2' de Damien Hirst.
'Father (Divided) 3q2' de Damien Hirst.

Entre julho de 2026 e janeiro de 2027 estará patente a exposição Beautifully Imperfect, de Alice Neel. "Celebrando uma das vozes mais radicais da pintura norte americana do século XX, Beautifully Imperfect explora a representação profundamente humana da identidade, da intimidade e do conflito social na obra de Alice Neel", diz Serralves.

A mostra está organizada por temas e aborda "o corpo, a maternidade, o envelhecimento e comunidades marginalizadas, desde residentes do Harlem a ativistas e imigrantes".

No âmbito desta exposição, a coreógrafa Vera Mantero vai apresentar micro coreografias "em diálogo ou confronto com as pinturas de Neel e as suas representações".

Pintura de Alice Neel.
Pintura de Alice Neel.

Anri Sala, conhecido pelas suas instalações imersivas que combinam som, imagem e arquitetura, expõe uma instalação site specific na ala poente do Museu de Serralves, entre novembro de 2026 e maio de 2027. "A exposição reimagina o percurso do visitante como uma composição espacial e temporal, onde a música e o movimento moldam a perceção".

Trabalho de Anri Sala.
Trabalho de Anri Sala.

Filipa César, uma artista que analisa criticamente o passado colonial português, será alvo de uma antologia na mostra Meteorizações, de janeiro a maio de 2026.

Entre fevereiro e maio haverá uma exposição de obras de Joan Miró, com obras da Coleção Miró do Estado Português e da Coleção de Serralves. Afinidades Eletivas tem curadoria de Robert Lubar e põe em diálogo as obras do artista catalão com as de outros artistas, como Helena Almeida, Paula Rego, Blinky Palermo e Robert Morris.

Na área do cinema, a Casa do Cinema Manoel de Oliveira apresentará uma retrospetiva dedicada a Miguel Gomes, o realizador de Tabu, As Mil e Uma Noites e Grand Tour, filme que lhe valeu o Prémio de Melhor Realização no Festival de Cannes, em 2024. "A exposição, a primeira inteiramente dedicada ao cineasta, centra-se no seu singular processo de realização, através de fotografias, sequências de rodagem e uma vasta coleção de materiais inéditos, acompanhada por uma retrospetiva integral da sua obra e por uma nova curta-metragem encomendada especificamente para a ocasião", explica Serralves.

Será publicado um catálogo sobre a obra do realizador e um livro com ensaios do cineasta e críticas de cinema.

No final da exposição será exibida a próxima longa-metragem de Miguel Gomes, Savagery.

Entre março de 2026 e setembro de 2027 será possível ver também na Casa do Cinema Manoel de Oliveira e o Cinema Português III, a terceira de uma série de exposições dedicadas ao cineasta português, centrada nas três últimas décadas da sua carreira, período em que realizou cerca de 20 filmes.

'As Mil e Uma Noites' dos realizador Miguel Gomes, que terá uma retrospetiva da sua carreira.
Frida Orupabo e Neïl Beloufa. Programação do MAC/CCB para 2026 inclui artistas que usam "linguagem dos jovens"
'As Mil e Uma Noites' dos realizador Miguel Gomes, que terá uma retrospetiva da sua carreira.
No ano em que faz dez anos, MAAT expõe Coleção de Arte da Fundação EDP
Arte Contemporânea
Arquitetura
Museu de Serralves
Fundação Serralves

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt