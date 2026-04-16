À redescoberta de António Ferro: génio ou propagandista? (ep. 2)
Cultura

À redescoberta de António Ferro: génio ou propagandista? (ep. 2)

Ouça aqui o episódio 2 do podcast narrativo do DN dedicado a António Ferro. Descubra como o amigo de juventude de Mário de Sá Carneiro foi editor da 'Orpheu' e teve um lado de ensaísta e romancista.
Leonídio Paulo Ferreira
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António Ferro foi ensaísta e romancista. Como jornalista, entrevistou Hitler e Mussolini. E fez reportagem em Hollywood, a comprovar a veia cinéfila. Salazar entregou-lhe em 1933 a promoção da imagem do Estado. Chegou a ser figura maldita, hoje é tema de teses de mestrado e doutoramento. Já está disponível o segundo de seis episódios do podcast narrativo António Ferro: génio ou propagandista? É dedicado ao período em que foi editor "à força" da revista Orpheu, publicou ensaios, e até escreveu Leviana. Novela em fragmentos. A dada altura, já fazia também jornalismo, mas isso é para ser contado no episódio 3 do podcast

À redescoberta de António Ferro: génio ou propagandista? (ep. 2)
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ANTÓNIO FERRO
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