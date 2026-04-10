Nuno Varela, fundador do Kiativu posa junto a umas das lojas muncipais no Bairro do Armador em Chelas.
Nuno Varela, fundador do Kiativu posa junto a umas das lojas muncipais no Bairro do Armador em Chelas. Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

Rap para “quebrar as barreiras invisíveis”: Chelas é o sítio!

A penúltima reportagem do projeto #LisboaEscuta continua à procura de fenómenos musicais que unem comunidades. Desta vez, estamos no Bairro do Armador, mais concretamente no espaço da associação Kriativu, em Chelas, um centro de um turbilhão de iniciativas e muita música, para compreender como o hip-hop e o rap têm ajudado a reinventar um dos maiores bairros da capital.
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