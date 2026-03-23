Samantha ou aliás Muleca XIII, durante uma das aulas na Oficina de Escrita de Canções na Quinta Alegre.
Samantha ou aliás Muleca XIII, durante uma das aulas na Oficina de Escrita de Canções na Quinta Alegre.Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

#LisboaEscuta. Na Escola do Rap, o futuro é “tuga”!

Nas salas pomposas e com finos desenhos pintados à mão da Quinta Alegre, encontra-se um quadro branco, daqueles novos em que se escreve com marcador. Está pronto para acolher palavras que vão dar origem a músicas. A professora chama-se Samantha Almeida, é natural do Rio de Janeiro e vive em Lisboa há onze anos. A quarta reportagem do projeto #LisboaEscuta aborda a forma como se pode ensinar a escrita de canções a quem nunca pensou nisso.
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