Marco Assunção presidente da Banda Musical e Artística da Chamusca durante uma procissão em Alcântara.
Marco Assunção presidente da Banda Musical e Artística da Chamusca durante uma procissão em Alcântara.Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

#LisboaEscuta. A festa da filarmónica da Charneca

Todas as sextas-feiras à noite, após um dia de trabalho, o ritual repete-se. Homens e mulheres, jovens e velhos, trabalhadores e estudantes, chegam depois de um dia de trabalho à sede da Banda Musical e Artística da Charneca, na freguesia de Santa Clara, para ensaiarem. Na quinta reportagem do projeto #LisboaEscuta, tentámos descobrir o que move os músicos amadores de uma das últimas bandas filarmónicas de Lisboa.
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#LisboaEscuta
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