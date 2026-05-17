A ministra com a tutela da igualdade, Margarida Balseiro Lopes.
A ministra com a tutela da igualdade, Margarida Balseiro Lopes.Foto: Lusa
Cultura

Portugal assume liderança da rede de cooperação entre ministérios ibero-americanos da Cultura em 2027-2028

A RedArtes, nova rede ibero-americana de Educação Artística e Cultural foi criada na Colômbia no âmbito do congresso Artes para a Paz 2026, que terminou na sexta-feira, 15 de maio.
Carla Alves Ribeiro
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Portugal foi eleito para a primeira vice-presidência da RedArtes, a nova rede ibero-americana de Educação Artística e Cultural, criada em Bogotá, na Colômbia, no âmbito do congresso Artes para a Paz 2026, que terminou na sexta-feira, 15 de maio.

Em comunicado, o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto evelou que a primeira presidência caberá à Colômbia, "estando já definido que Portugal assumirá a liderança da rede no período 2027-2028, num modelo de rotação entre países ibero-americanos", segundo o ministério liderado por Margarida Balseiro Lopes.

A RedArtes é uma plataforma de cooperação entre ministérios ibero-americanos da Cultura e entre as prioridades definidas "estão o intercâmbio de metodologias, a formação de profissionais, a investigação, a avaliação de impacto e a partilha de boas práticas".

Segundo o Ministério da Cultura, Portugal contribuiu com o Plano Nacional das Artes (PNA), "presente em mais de 70% dos agrupamentos escolares do país e reconhecido pela Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura como uma referência internacional".

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