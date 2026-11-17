A 13ª edição do Porto/Post/Doc arranca na quinta-feira, no Batalha Centro de Cinema com a exibição de A Cidade e os Mapas, primeira longa-metragem de Alexandra Guimarães e Gonçalo L. Almeida, filme que apresenta uma visão atual do Porto, “uma cidade em transformação, entre o trabalho, o turismo e as migrações”.

É uma proposta que confirma o festival dirigido por Dario Oliveira como um acontecimento empenhado em observar e discutir a pluralidade das representações documentais do nosso mundo através dos valores específicos das imagens e sons. Daí a pergunta formulada num texto de apresentação do certame: “Onde está o cinema do real em 2026?” Ou ainda: “Num tempo marcado pela fragmentação da vida em comunidade e pelo individualismo alimentado pelos algoritmos, o festival afirma o cinema como espaço de pensamento crítico, liberdade de criação e encontro” — a versão pdf do catálogo está disponível em portopostdoc.com.

Nesta perspetiva, há uma evidente importância simbólica em “No país dos outros”, uma das secções não competitivas do festival. Trata-se da última parte de um tríptico iniciado em anteriores edições, dando a ver documentários “quase” ficções, ou ficções que “integram” componentes documentais, desse modo refletindo os cruzamentos de geografias e culturas que pontuam muitas vivências do passado e do presente. Aí será possível ver ou rever duas preciosidades da década de 1960 — Eu Sou Cuba (1964), de Mikhail Kalatozov, e Todos Bons Compatriotas (1968), de Vojtech Jasny —, a par de experiências mais recentes como Eu, Capitão (2023), de Matteo Garrone, e Se Fores para o Chile (2025), de Sebastián González e Amílcar Infante, sem esquecer o clássico A Dupla Vida de Véronique (1991), de Krzysztof Kieslowski.

Semelhantes preocupações temáticas refletem-se, obviamente, nas secções competitivas. Podemos deparar, por exemplo, com sinais da história recente do Irão em Ensaios para uma Revolução, de Pegah Ahangarani, memórias do sistema prisional espanhol durante a ditadura franquista em Tudo É Prisão, de Eloy Enciso, ou ainda uma teia de experiências vividas por seis mulheres de Paris, em À Noite, de Beatrice Gibson. Haverá também espaços dedicados a curtas e médias-metragens, a produções de língua portuguesa (“Cinema Falado”) e a curtas de jovens cineastas e estudantes (“Cinema Novo”).

Punk, passado e futuro

Para lá da competição, um destaque muito especial vai para um conjunto de produções reunidas sob a designação “O Futuro É Punk”. Ou seja: uma revisitação prospetiva, mas também nostálgica, das origens do punk em Londres, Nova Iorque e Berlim, incluindo o clássico Jubilee (1978), de Derek Jarman, e D.O.A: Um Ritual de Passagem (1980), de Lech Kowalski, sobre a digressão dos Sex Pistols nos EUA, em 1978.