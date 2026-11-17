Porto/Post/Doc celebra o “cinema do real”
A 13ª edição do Porto/Post/Doc arranca na quinta-feira, no Batalha Centro de Cinema com a exibição de A Cidade e os Mapas, primeira longa-metragem de Alexandra Guimarães e Gonçalo L. Almeida, filme que apresenta uma visão atual do Porto, “uma cidade em transformação, entre o trabalho, o turismo e as migrações”.
É uma proposta que confirma o festival dirigido por Dario Oliveira como um acontecimento empenhado em observar e discutir a pluralidade das representações documentais do nosso mundo através dos valores específicos das imagens e sons. Daí a pergunta formulada num texto de apresentação do certame: “Onde está o cinema do real em 2026?” Ou ainda: “Num tempo marcado pela fragmentação da vida em comunidade e pelo individualismo alimentado pelos algoritmos, o festival afirma o cinema como espaço de pensamento crítico, liberdade de criação e encontro” — a versão pdf do catálogo está disponível em portopostdoc.com.
Nesta perspetiva, há uma evidente importância simbólica em “No país dos outros”, uma das secções não competitivas do festival. Trata-se da última parte de um tríptico iniciado em anteriores edições, dando a ver documentários “quase” ficções, ou ficções que “integram” componentes documentais, desse modo refletindo os cruzamentos de geografias e culturas que pontuam muitas vivências do passado e do presente. Aí será possível ver ou rever duas preciosidades da década de 1960 — Eu Sou Cuba (1964), de Mikhail Kalatozov, e Todos Bons Compatriotas (1968), de Vojtech Jasny —, a par de experiências mais recentes como Eu, Capitão (2023), de Matteo Garrone, e Se Fores para o Chile (2025), de Sebastián González e Amílcar Infante, sem esquecer o clássico A Dupla Vida de Véronique (1991), de Krzysztof Kieslowski.
Semelhantes preocupações temáticas refletem-se, obviamente, nas secções competitivas. Podemos deparar, por exemplo, com sinais da história recente do Irão em Ensaios para uma Revolução, de Pegah Ahangarani, memórias do sistema prisional espanhol durante a ditadura franquista em Tudo É Prisão, de Eloy Enciso, ou ainda uma teia de experiências vividas por seis mulheres de Paris, em À Noite, de Beatrice Gibson. Haverá também espaços dedicados a curtas e médias-metragens, a produções de língua portuguesa (“Cinema Falado”) e a curtas de jovens cineastas e estudantes (“Cinema Novo”).
Punk, passado e futuro
Para lá da competição, um destaque muito especial vai para um conjunto de produções reunidas sob a designação “O Futuro É Punk”. Ou seja: uma revisitação prospetiva, mas também nostálgica, das origens do punk em Londres, Nova Iorque e Berlim, incluindo o clássico Jubilee (1978), de Derek Jarman, e D.O.A: Um Ritual de Passagem (1980), de Lech Kowalski, sobre a digressão dos Sex Pistols nos EUA, em 1978.
A secção “Foco” é este ano dedicada Alain Gomis, cineasta nascido em Paris em 1972, filho de mãe francesa e pai senegalês — da realização à difusão, Gomis tem desenvolvido um trabalho multifacetado sobre o colonialismo e os temas do exílio. Ecoando ainda lugares e temas do Porto, “Entre imagens” propõe uma antologia da cidade, do pioneirismo de Manoel de Oliveira (Douro, Faina Fluvial, 1932), até uma evocação do Centro Comercial Stop assinada por Jorge Quintela (Stop. Salas de Ensaio para um Materialismo Histórico, 2025).
Além do Batalha, o festival decorre nas seguintes instalações: Cinema Passos Manuel, Planetário do Porto, Casa Comum, Teatro Municipal de Matosinhos, Teatro Nacional São João e Universidade Católica. O Batalha acolhe o encerramento oficial, no sábado, dia 28, com a projeção de um dos mais falados “filmes-concerto” do momento: Cameron Winter at Carnegie Hall — filmada a 11 de dezembro de 2025, trata-se de uma performance, ao piano, do vocalista dos Geese, com assinatura de Paul Thomas Anderson.