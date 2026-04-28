O Velho Salazar, nova realização de João BotelhO.
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Cultura

IndieLisboa inclui grande montra de cinema português

A 23ª edição do IndieLisboa arranca na quinta-feira, de novo com especial destaque para a produção portuguesa — a abertura será feita com The Loneliest Man in Town, da dupla Tizza Covi/Rainer Frimmel.
João Lopes
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