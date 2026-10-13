'Merci d'être Venu': cinema na primeira pessoa.
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Cultura

Doclisboa aposta na imaginação

A 24ª edição do Doclisboa, a partir de quinta-feira, propõe obras capazes de desafiar as barreiras entre documentário e ficção — a abertura será feita com Guerrilha no Asfalto, de Edgar Pêra.
João Lopes
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