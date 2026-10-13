Doclisboa aposta na imaginação

Há muito que o Doclisboa se distingue por uma programação verdadeiramente internacional, recheada de estreias de todas as origens - assim volta a acontecer na 24.ª edição, a partir de quinta-feira (até dia 25). Seja como for, a presença portuguesa tem este ano uma importância ainda maior, desde logo com a abertura a ser feita por Guerrilha no Asfalto, de Edgar Pêra, tendo como base o livro homónimo de Manuel Ricardo Sousa - o filme cruza os relatos de um antigo operacional das FP-25 com as memórias do realizador, explorando variações temáticas e formais que resultam da conjugação de arquivos, ficção e inteligência artificial.A competição portuguesa integra 11 filmes, um deles revisitando as memórias de um título lendário na história da imprensa regional: chama-se A Voz de Todos - Jornal do Fundão e tem assinatura de Manuel Mozos. Extraconcurso, surgem vários cruzamentos entre trabalhos literários e reflexões filosóficas: O Filme do Meio, de Margarida Gil, com Luísa Costa Gomes e Fernando Cabral Martins revisitando memórias de Maria Velho da Costa e Armando Silva Carvalho; Carta a José Bragança de Miranda, de Edmundo Cordeiro, retrato íntimo de todo um pensamento; e Carta a uma Jovem Escritora, de Marta Pessoa, sobre as escritoras Olga Gonçalves, Graça Pina de Morais, Maria Cecília Correia, Alice Sampaio e Maria Amélia Neto. . A secção competitiva internacional integra uma produção portuguesa, 13 Alfinetes, de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, tendo como ponto de partida o mito de Santo António de Lisboa (e também de Pádua). Aí encontramos Le Centaure, de Jacques Meilleurat, evocando Le Camion (1977), de Marguerite Duras, com Fanny Ardant a assumir a personagem da escritora/cineasta. Será, por certo, um exemplo dos contrastes do género documental, questão que Hélder Beja, diretor do festival, refere no texto de apresentação: “Há muito que o Doclisboa deixou de entender o documentário como um género ou um território cerrado. Procurou antes acompanhar - e muitas vezes antecipar - a forma como o cinema reinventa as maneiras de olhar e compreender o presente, acolhendo obras que recusam fronteiras estabelecidas e afirmam a potência de imaginar.”A imaginação criativa reflete-se nos contrastes de uma programação que anuncia nada mais nada menos que 198 filmes provenientes de 51 países. Assim, a secção Riscos destaca as obras da francesa Sophie Roger e do filipino John Torres. A Palestina, história e atualidade, é o foco de um conjunto de títulos (Bringing Back the Images of Palestine) que parte dos trabalhos de Aude Fourel and Monica Maurer; estará também presente Basel Adra, cineasta, jornalista e advogado palestiniano, co-realizador de No Other Land, Óscar de melhor documentário de 2024. Destaque especial vai para uma retrospetiva do filipino Lino Brocka, em colaboração com a Cinemateca - além da Culturgest, o festival acontece também nos cinemas São Jorge e Ideal, e ainda no Centro de Arte Moderna Gulbenkian.Para a sessão de encerramento foi escolhido um dos títulos marcantes do último Festival de Cannes: Merci d’être Venu, do francês Alain Cavalier - eis um belo exemplo de um olhar documental que, através do seu aspeto “descritivo”, envolve uma complexa e delicada filosofia da vida e da morte. .IndieLisboa inclui grande montra de cinema português .Porto/Post/Doc celebra documentário e ficção