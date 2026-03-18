Placebo iniciam comemoração dos 30 anos de carreira em Portugal

O pontapé de saída para a comemoração dos 30 anos de carreira dos Placebo será dado em Portugal. A banda vai dar dois concertos no nosso país: a 28 de setembro na Super Bock Arena, no Porto, e a 29 de setembro no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.Celebrando três décadas desde o lançamento do álbum de estreia, a banda de rock alternativo apresenta Placebo RE:CREATED, uma reinterpretação do disco que os revelou ao mundo em 1996. O álbum será editado a 19 de junho.“Esta é uma celebração de onde começámos e o ponto de encontro entre quem éramos e quem somos hoje. É uma forma de honrar essa inocência, enquanto deixamos as canções existir com a dimensão, confiança e energia da banda em que nos tornámos”, diz a banda citada num comunicado da Everything is New.A Placebo 30th Anniversary Tour terá 36 concertos por toda a Europa, apresentando os maiores êxitos dos seus dois primeiros álbuns — Placebo e Without You I’m Nothing — e incluindo temas que não são tocados ao vivo há mais de 20 anos.Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo, que decorre de 25 de março, às 09h00, até 27 de março, às 08h50.Os bilhetes estarão à venda no dia 27, às 9h00, nos locais habituais, com preços que variam entre os 32 e os 50 euros.