"Passou um milímetro do meu cérebro". Rushdie ouvido novamente em tribunal sobre ataque de 2022

O escritor Salman Rushdie voltou, esta sexta-feira,24 de julho, a testemunhar em tribunal em Buffalo, onde foi atacado num evento literário em 2022. Perante Hadi Matar, o principal acusado de tentar matá-lo num "ato de terrorismo", Rushdie contou que a faca usada passou "a um milímetro" do seu cérebro.Segundo a Associated Press, o autor, com dupla nacionalidade britânica e indiana, lembrou que, no momento do ataque, parecia que tinha levado um murro no queixo e depois sentiu o sangue a sair do pescoço."Estava no palco, deitado, com uma enorme poça de sangue à minha volta", lembrou ainda Rushdie, descrevendo até a poça como "um lago de sangue enorme e extenso".O caso passa agora pela justiça federal dos Estados Unidos, já que Hadi Matar já foi condenado num tribunal estadual de Nova Iorque em 2025, estando já a cumprir uma pena de 25 anos de prisão. Nesta sessão, Rushdie chegou mesmo a tirar os óculos que tem usado para mostrar o olho direito, do qual ficou cego na sequência deste ataque.A principal defesa de Hadi Matar tem sido que as suas intenções de praticar um ato de terrorismo -- acusação fundamentada em alegadas ligações de Matar ao governo do Irão.Em 1989, o então ayatollah Ruhollah Khomeini emitiu uma "fatwa" a pedir a morte de Rushdie, então pela publicação do livro Versos Satânicos. Até ao momento, Teerão tem sempre negado qualquer envolvimento no caso.A acusação afirma que Matar, de dupla cidadania norte-americana e libanesa, foi motivado por comentários do antigo líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah sobre Rushdie em 2018Questionado pelo advogado de Matar, Nathaniel Barone, sobre se Rushdie já sabia destas ligações, o escritor respondeu que "não tinha conhecimento". "Mas já tinha as minhas suspeitas", acrescentou.Até ao momento, Hadi Matar tem recusado falar em tribunal, não o tendo feito no processo estadual. Porém, o advogado de defesa admitiu que possa vir a falar, pela primeira vez, neste processo federal. Caso venha a ser condenado, Matar pode enfrentar uma pena de prisão perpétua..Homem que tentou matar Salman Rushdie sentenciado a 25 anos de prisão.Julgamento do homem que esfaqueou Salman Rushdie começou em Nova Iorque.Salman Rushdie: o escritor em estado de choque