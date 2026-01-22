Os nomeados para os Óscares: 'O Agente Secreto' e Wagner Moura na corrida à estatueta dourada

A Academia de Hollywood anunciou esta quinta-feira, 22 de janeiro, os nomeados para a 98.ª edição dos Óscares, uma cerimónia que vai decorrer no dia 15 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood. O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho consegue quatro nomeações, a de Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Ator e Melhor Casting.Para melhor filme estão na corrida Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Uma Batalha Atrás da Outra, O Agente Secreto, Sentimental Value, Sinners e Train Dreams.Na categoria de melhor filme internacional está mais uma vez O Agente Secreto (Brasil), It Was Just an Accident (França), Sentimental Value (Noruega), Sirāt (Espanha) e The Voice of Hind Rajab (Tunísia).Wagner Moura (O Agente Secreto), o ator brasileiro que venceu o Globo de Ouro este ano, é um dos nomeados na categoria de melhor ator, juntamente com Timothée Chalamet, o protagonista de Marty Supreme, filme que estreou hoje nas salas portuguesas, Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Atrás da Outra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners). .Golden Globes. Hollywood ainda é o que era .Nomeadas para melhor atriz estão Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimental Value) e Emma Stone (Bugonia). Na corrida para melhor realizador estão Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Atrás da Outra), Ryan Coogler (Sinners) e Joachim Trier (Sentimental Value), cujo filme acaba de vencer o prémio de Melhor Filme Europeu de 2025. .Prémios do Cinema Europeu consagram Joachim Trier.Veja aqui a lista completaMelhor FilmeBugonia, produtores Ed Guiney & Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone and Lars KnudsenF1, produtores Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski and Jerry BruckheimerFrankenstein, produtores Guillermo del Toro, J. Miles Dale and Scott Stuber, Hamnet, produtres Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg and Sam MendesMarty Supreme, produtores Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas and Timothée ChalametUma Batalha Atrás da Outra, produtores Adam Somner, Sara Murphy and Paul Thomas AndersonO Agente Secreto, prdutor Emilie LesclauxSentimental Value, produtores Maria Ekerhovd and Andrea Berentsen OttmarSinners, produtores Zinzi Coogler, Sev Ohanian and Ryan Coogler, Train Dreams, produtores Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer and Michael HeimlerMelhor AtorTimothée Chalamet, Marty SupremeLeonardo DiCaprio, Uma Batalha Atrás da Outra Ethan Hawke, Blue MoonMichael B. Jordan, SinnersWagner Moura, The Secret Agent