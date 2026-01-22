Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Timothée Chalamet: o pingue-pongue é um estado de alma.
Timothée Chalamet: o pingue-pongue é um estado de alma.
Cultura

'Marty Supreme'. Com saudades de James Stewart

'Marty Supreme', de Josh Safdie, faz o retrato de um jogador de pingue-pongue para quem o desporto é uma questão fulcral de afirmação: no papel central, Timothée Chalamet é absolutamente brilhante.
Publicado a
Loading content, please wait...
Cinema
estreias da semana
As estreias da semana
edição impressa
Timothée Chalamet
Diário de Notícias
www.dn.pt