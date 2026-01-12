Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Wagner Moura venceu o prémio de melhor ator/drama por O Agente Secreto.
Wagner Moura venceu o prémio de melhor ator/drama por O Agente Secreto.EPA / CHRIS TORRES
Cultura

Golden Globes. Hollywood ainda é o que era

Chloe Zhao, Wagner Moura e também o jovem Owen Cooper são alguns nomes a reter da cerimónia dos Golden Globes — foi uma verdadeira celebração do poder universal do cinema e das suas linguagens.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Cultura
Hollywood
Golden Globes
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt