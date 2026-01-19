Prémios do Cinema Europeu consagram Joachim Trier

Os prémios da Academia do Cinema Europeu continuam a ter uma presença discreta nos ecrãs informativos, mas é um facto que existem (e persistem) como um importante momento simbólico de celebração dos filmes e autores do nosso Velho Continente. Assim, a Haus der Kulturen der Welt, em Berlim, acolheu a sua 38ª edição, numa cerimónia que consagrou de forma muito especial o trabalho do norueguês Joachim Trier. Foi também uma noite positiva para o cinema português, já que On Falling (coprodução Portugal/Reino Unido), de Laura Carreira, recebeu o Prémio FIPRESCI para a revelação do ano.Sentimental Value, a mais recente realização de Trier (depois de A Pior Pessoa do Mundo, 2021), um drama familiar centrado na difícil relação de duas irmãs com o pai, recebeu o prémio de Melhor Filme Europeu de 2025. É caso para dizer que este é, de facto, um exemplo modelar de uma produção que nasce de muitos cruzamentos europeus, já que a ela estão associados seis países: Noruega, França, Alemanha, Dinamarca, Suécia e Reino Unido. Os espetadores portugueses vão poder descobri-lo nas salas a partir do dia 29 deste mês, com o título Valor Sentimental. .Trier subiu ao palco mais duas vezes, para receber os prémios de realização e argumento (este partilhado com Eskil Vogt). Valor Sentimental venceu ainda nas duas categorias de interpretação — Stellan Skarsgard e Renate Reinsve (protagonista de A Pior Pessoa do Mundo) — e na de melhor banda sonora, para Hania Rani.Com vitórias em seis categorias, Valor Sentimental teve a melhor performance da noite, mas o franco-espanhol Sirât não lhe ficou muito atrás, já que arrebatou cinco prémios. O filme realizado por Oliver Laxe venceu nas categorias de casting, fotografia, montagem, cenografia e som. No palmarés da noite surgem ainda o croata Fiume o Morte! (vencedor na categoria de melhor documentário), o francês Arco (longa-metragem de animação), o neerlandês City of Poets (curta-metragem de animação), o alemão Sound of Falling (guarda-roupa) e ainda Bugonia, coprodução Europa/EUA (caracterização). O Prémio da Audiência Jovem foi para o italiano Siblings.Na temporada de prémios que se encerra, tradicionalmente, com a cerimónia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood (marcada para 15 de março), circulam por esta altura as mais diversas especulações sobre as possibilidades dos títulos que vão sendo premiados chegarem a um Óscar — ou, pelo menos, a uma nomeação. Quanto a Sentimental Value e Sirât, o menos que se pode dizer é que, independentemente de outras categorias em que poderão ser reconhecidos, estão na corrida para Melhor Filme Internacional, já que integram a chamada short list (com 15 títulos) de onde sairão os cinco nomeados..Golden Globes. Hollywood ainda é o que era .Scarlett Johansson, realizadora: uma verdadeira revelação