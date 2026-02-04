'O Piloto Americano'. Peça que é uma reflexão "trágica" sobre relação entre América e Médio Oriente

"É uma reflexão breve e incisiva sobre a relação trágica da América com o Médio Oriente". É assim que o encenador António Simão descreve a peça na folha de sala de O Piloto Americano, um texto do dramaturgo escocês David Greig, que estreia esta quarta-feira, 4 de fevereiro, no Teatro Variedades, em Lisboa, onde ficará até 1 de março. A trama começa quando um avião militar norte-americano se despenha num vale de um país distante e o piloto, ferido, é acolhido pelos habitantes locais que não sabem o que fazer com ele. Através desta narrativa, David Greig retrata como o mundo vê os Estados Unidos e problematiza questões de geopolítica global que dominam a atualidade. A peça, porém, estreou em Londres em 2005 pela Royal Shakespeare Company, sendo a primeira vez que é encenada em Portugal. .“O Piloto Americano coloca frente a frente duas sociedades. Uma participa ativamente na globalização cultural e militar; a outra é o seu objeto – apanhada entre os media globais e a guerra. Esta, mesmo não estando interessada no que chega desse outro continente idealizado e distante, não consegue evitar o sofrimento causado pela imagem global que a América dela produz", descreve António Simão, dos Artistas Unidos. Choque cultural, incapacidade de comunicação e relações de poder herdadas do colonialismo estão em evidência nesta peça, sublinha o encenador. Num dos diálogos da peça, lê-se na folha de sala, um agricultor diz: “Esta é a minha casa. Gostava de saber o que está a acontecer na minha casa. É tudo.” A resposta do capitão demonstra a relação de forças: “Aconteceu-te a América.” . Numa entrevista ao Financial Times, em junho de 2019, David Greig explicou que as suas peças "têm sempre, em algum lado, a ideia de que é muito, muito difícil ter uma conexão verdadeira e ainda assim tentamos. É aquela pergunta: o que fazes quando encontras o que é diferente de ti? Acolhe-lo? Tens medo dele? Apaixonas-te? Sobrecarrega-lo? Esse outro sobrecarrega-te?". Em O Piloto Americano entram os atores Américo Silva, Andreia Bento, Helder Bráz, Joana Calado, Marco Mendonça, Nuno Gonçalo Rodrigues, Rúben Gomes e Simon Frankel. .António Simão nos Artistas Unidos desde 1995, contou com a assistência de Diana César na encenação, a cenografia e figurinos ficaram a cargo de Rita Lopes Alves (com assistência de Francisco Silva), a luz é de Pedro Domingos e o som de André Pires. O texto d'O Piloto Americano, traduzido por António Simão, será publicado no Livrinho de Teatro nº 195 que acompanha a estreia do espetáculo. .Diogo Infante e Alexandra Lencastre em versão do clássico ‘A Gaivota’ que fala para o público de hoje.‘John Gabriel Borkman’ no São Luiz questiona o “frio no coração”