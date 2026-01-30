‘John Gabriel Borkman’ no São Luiz questiona o “frio no coração”

Entre um trio e, até, um quarteto amoroso - porque em causa está mais do que uma forma de amar -, há lugar para uma nostalgia relativa ao poder perdido por um administrador de um banco que começara a sua vida como mineiro. Numa família que orbita entre um passado de riqueza e um presente de caridade, há afastamentos, desejos e segredos que só a narrativa acaba por re-\u0007velar. São estas linhas que te-\u0007cem a teia da peça John Gabriel Borkman, que estreou ontem no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, sob a encenação de Joaquim Horta. O DN conversou com o ator para descobrir qual a pertinência de mostrar esta peça agora, apesar de ter sido escrita em 1896 pelo poeta, dramaturgo e encenador norueguês Henrik Ibsen. Está tudo ligado à personagem principal. “Ele morreu do frio do coração”, explica Joaquim Horta, como justificação, aludindo à personagem que encarna e que dá nome à peça.John Gabriel Borkman, a personagem, fala num poder que tivera, em determinada altura da vida, e que pelo qual teve de fazer sacrifícios. Colocou essa ambição à frente de pessoas e foi isso que determinou toda a sua vida, incluindo a relação com o filho, que no momento da história tem 20 anos. A partir daqui, há toda uma trama que orbita em torno da ideia de quem pertence a quem, de quem pode ter o quê e das dívidas que devem ser saldadas.Sobre a sua própria interpretação da ideia original de Ibsen, Joaquim Horta não hesita em considerar que, à luz do que se passa no mundo atual, “parece que estamos no mesmo, voltamos ao mesmo ponto do ciclo”. Portanto, continua o encenador, “aquilo que se anuncia” nesta peça “será uma revolução muito mais tecnológica, mas que irá, da mesma maneira [à semelhança do que acontecera no século XIX], afetar os mesmos conceitos da nossa vida em sociedade. Questões de trabalho, de identidade, por aí fora”, explica.Para Joaquim Horta, “o engraçado nestas ficções, nestas narrativas, é que nós não precisamos de as atualizar. Os temas estão lá.” .O frio é transversal e é algo que atravessa toda a trama, é uma personagem fisicamente ausente, mas constantemente convocada. Está lá fora e é algo a evitar, mas também define algumas personagens.Numa analogia, o encenador transporta esta ideia para a atualidade, afirmando que se vivem “tempos em que se valoriza essa frieza”. Joaquim Horta fala numa “frieza de eficácia, frieza profissional, frieza de objetivos e ambição. Acho que, infelizmente, estamos rodeados de líderes políticos, e não só, que têm um coração demasiado frio.”Há momentos em que John Gabriel Borkman, a personagem, define todos os conceitos de frio que o público possa imaginar, seja por “ego” ou, paradoxalmente, por haver “uma missão muito maior do que” ele próprio, seja conquistar o poder que outrora tivera ou espalhar a “felicidade” por milhões de pessoas, acrescenta Joaquim Horta.“Tudo o resto abaixo dessa missão podia ser substituído e trocado”, até as pessoas amadas, explica o encenador.Afirmando que, coletivamente, já fomos todos demasiado longe na crise de valores, Joaquim Horta, através desta peça, alerta que “é preciso líderes humanos e que, ao mesmo tempo, tenham coragem de defender isso e pôr travão a muitas situações que estão a acontecer”.Por tudo isto, resume: “A arte não é inócua e tem uma missão política. Não partidária, mas política. É uma assembleia diferente em que nós usamos metáforas e ficções para ilustrar ideias que queremos passar.”No que diz respeito a aspetos técnicos desta peça, que estará em cena no São Luiz até dia 8 de fevereiro, Joaquim Horta evoca Henrik Ibsen como alguém que “escrevia para o teatro”.Garantindo com humildade que não está a tentar colocar-se no lugar do dramaturgo, o encenador lembra que Ibsen também fazia “direção de cena, cenografia, figurinos, por aí fora. Portanto, também me interessou aqui tocar estes vários instrumentos”, assume, referindo-se a várias estratégias que levam o público a sentir que as personagens da peça estão a transitar entre o andar de baixo e o andar de cima da casa onde a ação decorre.Além disso, há toda uma envolvência provocada pelo cenário, obtida por imagens projetadas, e há algo que pode apanhar de surpresa algum público incauto: as legendas cumprem uma função fulcral, quando o silêncio é a mensagem mais forte.Sem erguer spoilers, Joaquim Horta resume: “É potenciar realmente o gelo. Já nem a voz existe, já nem o calor da voz existe, mas é também a forma democrática de pôr toda a gente a aceder ao que está a acontecer no espetáculo, pelo mesmo código.” .Diogo Infante e Alexandra Lencastre em versão do clássico ‘A Gaivota’ que fala para o público de hoje.‘Sr. Engenheiro’ estreia em Lisboa no dia das mentiras e sem medos