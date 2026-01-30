O elenco inclui o encenador, Joaquim Horta, no papel de John Gabriel Borkman.
O elenco inclui o encenador, Joaquim Horta, no papel de John Gabriel Borkman. Foto: Pedro Bruno Rodrigues
‘John Gabriel Borkman’ no São Luiz questiona o “frio no coração”

Peça de Henrik Ibsen chegou ao São Luiz e é apenas a segunda vez que é apresentada em Portugal. Com encenação de Joaquim Horta, é tão atual agora como quando foi escrita, há 130 anos, defende o ator.
