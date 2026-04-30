Meryl Streep, a "má da fita".
Meryl Streep, a "má da fita".
Cultura

'O Diabo Veste de Prada 2'. Meryl Streep entre o céu e o inferno

Vinte anos depois do original, O Diabo Veste Prada 2, relança a sua visão sarcástica do mundo da moda, recuperando também os protagonistas: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.
João Lopes
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