Leni Riefenstahl (1902-2003).
Leni Riefenstahl (1902-2003).
Cultura

O cinema revisita a herança trágica de Leni Riefenstahl

Como retratar Leni Riefenstahl, cineasta que serviu a propaganda nazi? Com o seu filme 'Riefenstahl', Andres Veiel consegue a proeza de nos devolver a complexidade de uma vida e um tempo histórico.
João Lopes
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Leni Riefenstahl

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