Miguel Thiré e Michel Simeão são os criadores d''O Algoritmo', a experiência imersiva teatral que não é de terror, mas pode expor vulnerabilidades.
Miguel Thiré e Michel Simeão são os criadores d''O Algoritmo', a experiência imersiva teatral que não é de terror, mas pode expor vulnerabilidades.Foto: Paulo Spranger
Cultura

‘O Algoritmo’ ou o manifesto imersivo sobre pensamento crítico

Até 22 de fevereiro, a experiência teatral de Miguel Thiré e Michel Simeão estará no Beato Innovation District. O DN falou com eles sobre o espetáculo que reflete sobre a “indução das redes sociais”.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cultura
Teatro
espetáculo
performance
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt