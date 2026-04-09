Uma história feita de muitas imagens.
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Cultura

'Nossa Terra'. Uma memória feita de factos e drones

Autora de algumas notáveis ficções, Lucrecia Martel reaparece com 'Nossa Terra', uma elaborada abordagem crítica de uma tragédia vivida na comunidade indígena de Chuschagasta, no norte da Argentina.
João Lopes
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