'Nino'. Uma dupla revelação do cinema francês
Théodore Pellerin, um ator subtil.
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'Nino'. Uma dupla revelação do cinema francês

No filme 'Nino', primeira realização de Pauline Loquès, a personagem central começa por saber que tem um cancro — aí se inicia uma invulgar viagem emocional consagrada nos Césares do cinema francês.
João Lopes
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