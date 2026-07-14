Brian Evenson, Dannie Liontas e Erica Dawson no Centro Nacional de Cultura, em Lisboa.
Brian Evenson, Dannie Liontas e Erica Dawson no Centro Nacional de Cultura, em Lisboa.FOTO: Gerardo Santos
Cultura

“Na América não há o culto ao escritor.” O desassossego de três autores americanos em Lisboa

Em Lisboa para participarem no Disquiet, Brian Evenson, Dannie Liontas e Erica Dawson aceitaram falar ao DN sobre este programa literário que dizem promover a inquietação necessária à escrita, mas também sobre a América, nestes 250 de independência.
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