“O povo americano vive, e sempre viveu, no centro. O barulho vem dos extremos”
FOTO: Leonardo Negrão
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“O povo americano vive, e sempre viveu, no centro. O barulho vem dos extremos”

Em Lisboa para o Legislators’ Dialogue da FLAD, que fez 10 anos, Jack Martins, senador estadual de Nova Iorque, falou ao DN sobre ser republicano num estado democrata, de como há “dois Donald Trump”, a figura pública e o homem nos bastidores, da sua experiência como filho de imigrantes de Barcelos e do sucesso da comunidade portuguesa em Mineola.
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Zohran Mamdani
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