Sinatra, o "dono" de 'My Way'.
Sinatra, o "dono" de 'My Way'.
Cultura

'My Way – A História de uma Canção'. Uma canção feita de muitas vozes

'My Way' existe em mais de quatro mil versões: 'My Way – A História de uma Canção' procura reconstituir o seu mapa geográfico e cultural.
João Lopes
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