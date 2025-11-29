Morreu Tom Stoppard, dramaturgo britânico vencedor do Óscar por 'Shakespeare in Love', aos 88 anos

O dramaturgo britânico Tom Stoppard, vencedor do Óscar pelo argumento de Shakespeare in Love (1998), morreu aos 88 anos, avançou este sábado, 29 de novembro, a Associated Press. Segundo a United Agents, o escritor morreu em casa, em Dorset, “rodeado pela família”.Num comunicado, a agência disse que Stoppard “será recordado pelas suas obras, pelo seu brilho e humanidade, e pelo seu humor, irreverência, generosidade de espírito e profundo amor pela língua inglesa”. “Foi uma honra trabalhar com Tom e conhecê-lo”, acrescentou.A notícia gerou inúmeras reações no Reino Unido. Mick Jagger, dos Rolling Stones, descreveu Stoppard como o seu dramaturgo preferido e sublinhou que “deixa um majestoso conjunto de trabalho intelectual e divertido”, numa mensagem publicada no X acompanhada por três fotografias.Os teatros do West End, em Londres, irão apagar as luzes durante dois minutos na terça-feira, às 19h, em homenagem ao autor. Reconhecido como um dos maiores dramaturgos britânicos da sua geração, Stoppard acumulou prémios ao longo de seis décadas, incluindo cinco prémios Tony por peças como Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1968), Travesties (1976) e Leopoldstadt (2023).Nascido Tomás Sträussler, em 1937, na então Checoslováquia, Stoppard fugiu com a família durante a Segunda Guerra Mundial e acabou por chegar ao Reino Unido em 1946, país onde iniciou carreira no jornalismo antes de se afirmar no teatro, na rádio e no cinema. Entre as suas obras mais marcantes estão Arcadia, The Real Thing e The Coast of Utopia, além de argumentos para filmes como Brazil (1985), Empire of the Sun (1987) e Anna Karenina (2012).Stoppard foi ainda um defensor ativo da liberdade de expressão e colaborou com organizações como a PEN e a Index on Censorship. Foi casado três vezes e deixa quatro filhos, entre os quais o ator Ed Stoppard, e vários netos..Morreu o ator Almeno Gonçalves. Tinha 66 anos.Na companhia de William S. Burroughs