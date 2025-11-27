Morreu o ator Almeno Gonçalves

O ator Almeno Gonçalves morreu esta quinta-feira, 27 de novembro, aos 66 anos, confirmou a sua agênca."É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido ator Almeno Gonçalves", diz a Teresa Miguel Amaral Agency numa pulicação no Instagram."Ator há mais de 40 anos, deixou uma marca indelével no teatro, cinema e televisão. Participou em inúmeros projetos, sempre com a generosidade, profissionalismo e paixão que o distinguiam", acrescenta a nota."A sua dedicação, talento e humanidade deixaram uma marca em todos os que tiveram o privilégio de trabalhar com ele. A sua partida deixa um vazio imenso, mas o seu legado permanecerá vivo nas histórias que contou, nas personagens que criou e no impacto que teve em colegas, amigos e espectadores", remata, endereçando condolência à família.. O ator estava, segundo o Correio da Manhã, a lutar contra um cancro no cólon e encontrava-se internado no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.Almeno Gonçalves nasceu em 1959, em Braga, e era presença assídua na televisão, tendo feito parte do elenco de inúmeras novelas e séries, entre as quais Cacau e Rua das Flores, as mais recentes.Foi casado com a atriz Rita Salema, com quem teve uma filha.(Em atualização)